台虎遊樂猿登場 客艙組員應援舞、機師開球成焦點
歡慶台灣虎航（6757）七週年，台灣虎航與Rakuten Monkeys合作舉辦的「台虎遊樂猿」於今(9)日在桃園國際棒球場熱鬧展開，從下午15時起即陸續聚集大批虎迷及10號隊友前來同歡，享受這場集結台灣虎航的活力及熱情、Rakuten Monkeys球賽現場的熱血氛圍，以及球場外的日本旅遊專區等豐富元素的假日園遊會。
球場外，來自日本的秋田縣、岩手縣、茨城縣、三重縣、岡山縣、鳥取縣、島根縣、高知縣、佐賀縣、長崎縣及桃園市友好城市，包括：千葉縣、香川縣、宮崎縣、成田市、加賀市等十餘個縣廳單位所組成的日本旅遊專區攤位，充滿濃濃的日式風情，各縣廳除了展示推廣當地旅遊特色及代表物產外，還安排了多種互動遊戲及吉祥物出場，氣氛相當活潑熱鬧。
見面會更請來Rakuten Monkeys當家投手黃子鵬、王溢正，以及Rakuten Girls曲曲、若潼、凱莉絲、阿布舞、慧慧，在主持人的輕鬆帶動下，與現場球迷進行趣味問答，讓球迷有機會見識到球員及女孩們私底下可愛風趣的一面。而桃園市市長鄭文燦也特別現身球場，以實際行動支持本次的活動。
另外，為了歡迎今日前來參與台虎遊樂猿的朋友，特別提供3,000份的入場伴手禮，內容包括獨家聯名口罩、樂天轟轟巾、必勝加油棒及Lemon+C氣泡飲外，凡現場加入台灣虎航tigerclub會員，再送限量會員禮包括樂虎包、航點賓果卡和百吉冰棒，滿滿的精美好禮就是要讓大家滿載而歸。
配合台虎遊樂猿的主題，球賽開始前，先由Rakuten Girls及tigerdancers的熱舞來揭開序幕，台灣虎航的網紅虎將也獲得登上球場的殊榮，得以將棒球遞給主審。而今日最大彩蛋，則是台灣虎航客艙組員進行的機上安全示範應援舞，由台灣虎航董事長陳漢銘用台語親自獻「聲」，模擬機上廣播詞內容，結合機上安全示範說明及球場的應援口號，搭配樂天轟轟巾、必勝加油棒等道具，在客艙組員專業動作及熱情活潑的舞蹈演繹下，結尾迎來機師上場登板進行開球儀式，一連串的驚喜表演，贏得現場觀眾熱烈的歡呼及掌聲。
球賽進行過程中，也是彩蛋不斷，除了機師登上內野觀眾席上的迷你版台虎樂天彩繪機與球迷一起為比賽應援，另有航點賓果抽獎活動，幸運賓果連線成功的球迷，分別獲得日本不限航點來回機票一張。讓參與台虎遊樂猿主題日的虎迷及10號隊友們，直呼活動真的太有趣了。
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