台虎遊樂猿登場 客艙組員應援舞、機師開球成焦點

歡慶台灣虎航（6757）七週年，台灣虎航與Rakuten Monkeys合作舉辦的「台虎遊樂猿」於今(9)日在桃園國際棒球場熱鬧展開，從下午15時起即陸續聚集大批虎迷及10號隊友前來同歡，享受這場集結台灣虎航的活力及熱情、Rakuten Monkeys球賽現場的熱血氛圍，以及球場外的日本旅遊專區等豐富元素的假日園遊會。

球場外，來自日本的秋田縣、岩手縣、茨城縣、三重縣、岡山縣、鳥取縣、島根縣、高知縣、佐賀縣、長崎縣及桃園市友好城市，包括：千葉縣、香川縣、宮崎縣、成田市、加賀市等十餘個縣廳單位所組成的日本旅遊專區攤位，充滿濃濃的日式風情，各縣廳除了展示推廣當地旅遊特色及代表物產外，還安排了多種互動遊戲及吉祥物出場，氣氛相當活潑熱鬧。

見面會更請來Rakuten Monkeys當家投手黃子鵬、王溢正，以及Rakuten Girls曲曲、若潼、凱莉絲、阿布舞、慧慧，在主持人的輕鬆帶動下，與現場球迷進行趣味問答，讓球迷有機會見識到球員及女孩們私底下可愛風趣的一面。而桃園市市長鄭文燦也特別現身球場，以實際行動支持本次的活動。

另外，為了歡迎今日前來參與台虎遊樂猿的朋友，特別提供3,000份的入場伴手禮，內容包括獨家聯名口罩、樂天轟轟巾、必勝加油棒及Lemon+C氣泡飲外，凡現場加入台灣虎航tigerclub會員，再送限量會員禮包括樂虎包、航點賓果卡和百吉冰棒，滿滿的精美好禮就是要讓大家滿載而歸。

配合台虎遊樂猿的主題，球賽開始前，先由Rakuten Girls及tigerdancers的熱舞來揭開序幕，台灣虎航的網紅虎將也獲得登上球場的殊榮，得以將棒球遞給主審。而今日最大彩蛋，則是台灣虎航客艙組員進行的機上安全示範應援舞，由台灣虎航董事長陳漢銘用台語親自獻「聲」，模擬機上廣播詞內容，結合機上安全示範說明及球場的應援口號，搭配樂天轟轟巾、必勝加油棒等道具，在客艙組員專業動作及熱情活潑的舞蹈演繹下，結尾迎來機師上場登板進行開球儀式，一連串的驚喜表演，贏得現場觀眾熱烈的歡呼及掌聲。