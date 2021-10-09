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台灣長照醫學會攜手英華達全家寶 打造長照醫療服務

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
台灣長照醫學會攜手英華達全家寶打造長照醫療服務。英華達/提供
台灣長照醫學會攜手英華達全家寶打造長照醫療服務。英華達/提供

九九重陽節前夕，帝篁國際公益平台董事長吳珅篁，率先捐贈英華達「全家寶全方位生理量測系統」予服務偏鄉的宜蘭員山醫院，將由宜蘭員 山醫院潘仁修院長帶領專業醫護團隊，於社區據點關懷弱勢族群之健康，使 用全家寶量測生理數據(包含血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖)，所有 數據自動立即傳至雲端健康管理平台，以利遠端專業醫護團隊隨時掌握個案 生理數值以提供醫療照護服務。

英華達全家寶營運負責人曾慶安副總表示，一般市面所提供的生理數據量測設備僅顯示當次數值，醫護人員需 要手動記錄在系統，民眾量測後常常也對自己的生理數值無感，而英華達「全 家寶全方位生理量測系統」讓醫護人員很簡易的能將數值清楚歸戶到指定個 案，藉由自動上傳生理數值至雲端管理平台，除了無須人工將數據輸入系統 外，更可以依照個案實際狀況設定該個案之專屬標準範圍值，當個案量測數 值超出所設定之專屬標準範圍值時，即能發出異常警示。

2025 年台灣將進入超高齡社會，65 歲以上人口將達 20%，約 460 萬人。根 據學術研究，有 100 萬人會因生理失能有長照需求。但勞動力短缺是未來長 照場域的一大困境，為了有效填補長照服務人員之不足，將透過 AIoT 雲端 科技智慧醫療積極介入，提升長照的專業品質及填補勞動力缺口。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩醫師表示，這次疫情顯示長照醫學結合 AIoT 雲端科技智慧醫療是未來的趨勢，也是消彌醫療城鄉差距的有效利器，更可 以補足長照人力資源的缺口;目前智慧醫療的一大盲點就是缺乏有溫度的元素，台灣長照醫學會已著手籌畫集合 AIoT 雲端科技智慧醫療之設備及長照 人員之服務，期能達到人性化且有溫度之高品質長照醫療服務。

全家寶設備除了量測及監測功能外，也可藉著影像傳輸得到更詳細資訊，進而達到改善 生活習慣的盲點，如:銀髮族常見的「肌少型肥胖症」，可藉著實際飲食熱 量的評估做線上營養學之衛教，以利達到維持健康體重的目標。

吳珅篁表示，身為企業主，核心價值就是要與社會大眾 分享企業成果，雖然個人力量有限，但願拋磚引玉，呼籲更多社會精英一起 協助弱勢族群，也藉著科技的發展及導入讓台灣長照醫學更上一層樓。

長照 醫護人員 雲端

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