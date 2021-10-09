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新竹市包租代管兩期達成率4成5 三期放寬條件拚宣傳

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市社會住宅包租代管計畫兩期結束，但距營建署目標只達4成5，民代質疑執行力不彰，圖為新竹市街景。記者張裕珍／攝影
新竹市社會住宅包租代管計畫兩期結束，但距營建署目標只達4成5，民代質疑執行力不彰，圖為新竹市街景。記者張裕珍／攝影

新竹市社會住宅包租代管計畫兩期結束，但距營建署目標只達4成5，民代質疑執行力不彰。市府解釋，因房東對政策疑慮加上有租金上限，導致釋出物件少，實際媒合有9成，第三期近日開跑，中央已上調房東免稅額與租金，相信更能刺激房東房客參與。

營建署2年前推出包租代管計畫，透過稅賦減免，修繕補助等優惠鼓勵房東釋出手中空屋，交由合格廠商媒合房客承租，房東免管理還可準時收租，此計畫也能讓手頭不寬裕的房客享有租金優惠與保障，不用擔心遇到惡房東，動輒被驅趕，租屋更安心。

不過，包租代管計畫上路2年，營建署兩期補助新竹市祭出目標800戶，新竹市政府都市發展處統計，廠商最後共招到房東釋出404戶，成功媒合租屋364戶，距離營建署800戶目標不到一半。

時代力量市議員林彥甫說，新竹市包租代管執行狀況不佳，問題出在租金有上限，加上免稅額等誘因不足，房東也擔心之後被查稅而卻步，且整體宣傳力道不足，很多民眾不清楚包租代管計畫內容，市府應要努力加強。

再來包租代管計畫也有限制房客所得，家戶所得要在97萬多元以下，但以新竹市狀況來說，上班族4萬多元薪資不上不下，但養家壓力不亞於桃園市等直轄市，希望所得限制能比照桃園市拉高為131萬元，讓竹市年輕家庭也有機會透過包租代管租到房子。

都市發展處長許志瑞說，前兩期包租代管執行率不高，多個縣市皆然且都有向中央反映，尤其原本設定租金上限1萬8千元，不利北部縣市推展，因此第三期已經放寬到4萬多元，相信可有更多物件能夠媒合，另也將房東免稅額度從每月1萬拉高到1萬5千元，新竹市第三期包租代管與兆基、大管家2家廠商簽約，9月底已經正式上路。

許也說，房客所得限制經檢討略有放寬，規定房客家庭可支配年所得低於97萬元，且每人每月平均收入低於4萬6508元，未來會持續滾動檢討並向中央反映，營建署目標新竹市第三期450戶，希望能達標。

新竹市政府也目標強化包租代管計畫宣傳，都發處說，除了透過影片加強網路行銷，也規畫要走入大專院校或園區宣傳，因大學生、剛進園區工作的新鮮人等普遍收入還不高，會是合適加入包租代管的潛在對象。

房東 免稅額

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