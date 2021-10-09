桃園5700坪住宅地標售 顏炳立：頂級西裝布料

戴德梁行宣布受託標售桃園八德住宅區土地，總面積多達5700多坪，底價33億，每坪61.5萬元，預計11月24日開標。

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，該案無論是區段位置或面積條件都稀有難得，是打造區域房價新高的豪宅產品絕佳標的，是頂級的「西裝布料」，將延續熱絡的桃園市土地標售市場，再寫下精彩的標售紀錄。

標售基地桃園市八德區永豐路上，土地面積約5,719坪，包括第二種住宅區約5,366坪，道路用地及綠地用地約353坪。

戴德梁行資本市場部主管賴一毅表示，基地距離未來鐵路地下化的桃園醫院車站步行時間約7分鐘，一旁為公園及停車場，周邊為傳統永豐生活圈，並有永豐高中、新興高中、元智大學、桃園醫院，生活機能相當豐富完善。

賴一毅表示，隨著疫情逐漸緩和，不動產市場出現慶祝行情，桃園市更是出現搶地潮。

9月中桃園市政府辦理青埔、 A20興和特區、A10山鼻區段49標徵收土地標售，共吸引150封標單，標脫金額達218.8億元，溢價率近三成，其中青埔青芝段 146 地號面積約 1,739 坪建地，換算下來每坪土地單價高達151萬元、容積單價達63萬元。

賴一毅表示，此次標售的三個重劃區都是位於捷運站旁，桃園市的交通系統軌道網絡即將成形，吸引大量投資人積極進場，也顯示目前買方對土地需求依舊強烈，對桃園未來房市充滿信心。

戴德梁行估價及顧問服務部最高主管薛惠珍董事表示，台北市高房價與高消費，迫使大量人口外移，加上台北市土地基本上已開發完畢且都更整合困難，亦使開發商轉向投資正積極發展交通建設並大規模辦理土地重劃的桃園市。

她說，桃園市目前正處於建設高峰期，中央及地方政府投入大量資源，重大建設居全台之冠，加上親民房價及重劃區優質生活環境，吸引人口持續移入，使桃園房市爆發力相當充足，全區平均房價五年來漲幅達8.9%，未來房價勢必再上揚。