豐泰9月營收年減48% 拚第4季反彈

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

豐泰（9910）今(8)公布9月合併營收32.72億元，受越南廠停工衝擊，月減5.0%、年減48.2%，為2014年2月以來單月營收低點；累計前九月合併營收516.25億元，年增幅度也由前八月的7.41%再縮小至0.5%。

豐泰第3季合併營收125.90億元，季減36.0%、年減27.2%，法人說，隨著越南廠逐步復工，第3季營運應為今年的谷底，第4季可望有明顯反彈。

豐泰今年3月合併營收69.31億元，一度創下單月營收歷史新高，不料越南疫情反覆，為配合當地政府防疫政策，旗下越南廠區自7月起陸續被迫暫停營運，嚴重衝擊產能與出貨，連續三個月呈月減走勢，而9月營收與3月高峰相比，甚至腰斬。

而全球最大足球鞋製造商志強-KY，自結9月合併營收僅3.83億元，月減2.0%、年減47.8%，也創今年以來新低。

志強今天再公告，旗下越南志中廠已取得當地政府核准，將自10月11日起階段性復工，初期階段性復工規模達到50%。另外，志雄廠訂10月11日起階段性復工，第一階段復工規模為300人，比重約占4%，順利則將逐日增加。

隨著越南疫情逐步獲得控制及解封，包括寶成（9904）、豐泰、志強等製鞋大廠位於越南的鞋廠都已於近日陸續復工，預計10月底前可望全面復工。隨著品牌客戶催單急迫，加上進入傳統旺季，預期第4季營運可望有強勁復甦力道。

營收 越南

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