快訊

用台澎金馬名義申請加入CPTPP 吳釗燮這樣說

產後親密互動差很大！季芹吐真心話「天堂跌到地獄」

遠雄建設砸22.8億買板橋土地 今年獵地金額近百億元

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

遠雄建設（5522）今（8）日公告砸下22.81億元、向自然人、三邦實業、洋億企業、康美建設、福鴻開發等對象，購入新北市板橋區1,253.41坪土地；遠雄建設指出，該交易案包含建物和土地，其中建物價格為9,096.7萬元、土地為21.9億元，合計共以22.81億元購地，換算每坪土地成交價為182.06萬元。

遠雄建設表示，購入該地主要是儲備庫存土地以便未來推案，該地接下來將規劃住宅大樓新案推出，惟詳細產品還在規劃中。

截至今日為止，今年以來，遠雄建設總計有八筆土地交易案，包括台中西屯、台南安南和永康區，以及高雄楠梓、鼓山區，一共取得逾8,000坪土地、共砸95.93億元。其中台南永康1,549.88坪地還需等待鹽行重劃區配地完成。

遠雄建設過去每年平均購地金額約七、八十億元，近兩年在房市剛性需求買氣強勁下，也加大公司獵地動作、金額，顯示房市熱度不減，讓開發商加大購地動作。

遠雄建設今年共有八大新案完工入帳，包括總銷24億元的「遠雄CASA」、板橋「遠雄江翠」、新店「遠雄青青」、新莊「遠雄達利」、中和「遠雄百富」、桃園「遠雄新未來」、新竹「遠雄新時代」、台中「遠雄之星7」等，完工金額約300億元，且以總銷高達109億元「遠雄新未來」案量最高，今年營運確定優於去年表現。

遠雄 房市

延伸閱讀

反迫遷團體籲廢區段徵收 內政部：審慎檢討精進

狹長形寬35公分畸零地 屏東分署拍了15次終於拍出

刪Q白熱化 顏寬恒臉書發問「背叛有多麼難過」

六都唯一正成長！台南第3季建物買賣出爐 永康11季冠軍

相關新聞

泰爾茂捐130萬劑低劑量針具給中央 助疫苗劑量再增10％

新冠疫苗陸續到貨，第七批88.92萬劑BNT疫苗以及113.21萬莫德納疫苗接力抵台。截至10月7日為止，國內已完成接種...

【竹科買房難／上】房價失速 首購族買房先被剝層皮 看中古屋還得抽籤排隊

竹科人的收入和公司福利令人欣羨，但他們也有外界難以想像的苦，好比買房子就要忍受業者的飢餓行銷，不僅買預售屋找不到門路，連看中古屋也得抽籤排隊，才有資格買房，讓年輕首購夫妻滿腹心酸。

六都唯一正成長！台南第3季建物買賣出爐 永康11季冠軍

受到房地合一稅加重短期移轉稅率影響，今年第3季台南不動產市場交易略為降溫，土地移轉1萬5234筆，比前一季減少3653筆...

財經官員老實說／打炒房有兩大利器 但副作用大到不敢用

國內高房價釀成民怨，如何解決高房價問題，成為市場熱門話題。對此，財經官員表示，有兩大利器可抑制高房價，一是對囤屋者加稅（房屋持有稅），二是大舉拉高房貸利率、逼走投資客，但這兩項「猛藥」的政策副作用極大，讓政府與財經部會根本不敢使用。

李同榮：房市進入主升段 但這時間點買恐套牢斷頭

房價是否會繼續漲？吉家網不動產董事李同榮表示，從趨勢來看，全台房市已確立進到第六循環上升趨勢線的主升段，主升段的特性就是...

陳昇民生社區10年餐廳熄燈 房東開誠意價招租

疫情影響實體餐飲店面營運，不少藝人經營餐飲副業也吹歇業風，房仲表示，陳昇在民生社區富錦街上經營近10年的餐廳，近日停止營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。