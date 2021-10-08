遠雄建設砸22.8億買板橋土地 今年獵地金額近百億元

竹科人的收入和公司福利令人欣羨，但他們也有外界難以想像的苦，好比買房子就要忍受業者的飢餓行銷，不僅買預售屋找不到門路，連看中古屋也得抽籤排隊，才有資格買房，讓年輕首購夫妻滿腹心酸。

2021-10-08 15:04