遠雄建設砸22.8億買板橋土地 今年獵地金額近百億元
遠雄建設（5522）今（8）日公告砸下22.81億元、向自然人、三邦實業、洋億企業、康美建設、福鴻開發等對象，購入新北市板橋區1,253.41坪土地；遠雄建設指出，該交易案包含建物和土地，其中建物價格為9,096.7萬元、土地為21.9億元，合計共以22.81億元購地，換算每坪土地成交價為182.06萬元。
遠雄建設表示，購入該地主要是儲備庫存土地以便未來推案，該地接下來將規劃住宅大樓新案推出，惟詳細產品還在規劃中。
截至今日為止，今年以來，遠雄建設總計有八筆土地交易案，包括台中西屯、台南安南和永康區，以及高雄楠梓、鼓山區，一共取得逾8,000坪土地、共砸95.93億元。其中台南永康1,549.88坪地還需等待鹽行重劃區配地完成。
遠雄建設過去每年平均購地金額約七、八十億元，近兩年在房市剛性需求買氣強勁下，也加大公司獵地動作、金額，顯示房市熱度不減，讓開發商加大購地動作。
遠雄建設今年共有八大新案完工入帳，包括總銷24億元的「遠雄CASA」、板橋「遠雄江翠」、新店「遠雄青青」、新莊「遠雄達利」、中和「遠雄百富」、桃園「遠雄新未來」、新竹「遠雄新時代」、台中「遠雄之星7」等，完工金額約300億元，且以總銷高達109億元「遠雄新未來」案量最高，今年營運確定優於去年表現。
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