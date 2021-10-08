聯邦快遞提升亞太地區運載力 因應年底購物旺季

聯邦快遞推出兩條分別連結亞太至歐洲和北美地區的新航線來提升其運載力；同時，聯邦快遞增加了767廣體貨機，使亞洲地區的聯邦快遞機隊達到100%全數使用廣體飛機。

隨著亞太地區經濟持續復甦，新航班的推出是聯邦快遞拓展其航空網絡的最新行動。包含7月推出的四條洲際航線，聯邦快遞已於每週增加62趟往返亞太地區的航班，提供近2,700噸（269萬公斤）運載量。透過這些新航班，每週有超過225趟班次往返亞太地區至美國和歐洲。企業經營歐洲、美國及亞洲內的進出口貿易時，得以享受更高的連結性和更可靠的物流服務。

為亞洲、日本與歐洲提供更高的連結性

其中一條的聯邦快遞新航線，為經營歐洲貿易的企業及日本進口商提供更佳的服務連結性與可靠性。歐洲是日本的第三大貿易夥伴，且在今年日本的全球進口比去年同期增長28%。

這條新航線將連接聯邦快遞位於法國巴黎的戴高樂轉運中心與中國廣州的亞太轉運中心，每週四天行經日本大阪關西國際機場、一天行經新加坡樟宜機場，為往返歐洲的亞太地區客戶提供每週十趟新增的班次。

支持大中華區對美日益成長的出口

受益於主要貿易夥伴強勁的出口需求，美國、中國大陸及亞洲主要經濟體也開始出現復甦。例如，台灣經濟預計於2021年將以十多年來最快的速度成長，全球對台灣生產的技術產品需求是由於COVID-19疫情引發的遠端工作及學習熱潮所推動。

另一條新的聯邦快遞跨太平洋航班，將連接台北及香港至美國安克雷奇和印第安納波利斯，每週5天行經安克雷奇返回台北，為客戶提供提升大中華區和北美地區間的運載力，更進一步加速亞洲領先物流樞紐與美國之間的貿易連結。

增加廣體飛機使連結東南亞市場的運輸量幾乎加倍

除了這些新的洲際航線外，聯邦快遞新增波音767廣體貨機取代波音757窄體貨機，來增加其亞洲內部航空網絡的運載能力，亦使到印尼、越南、泰國和菲律賓的運載能力也加倍。聯邦快遞以目前運能作為基礎，將其波音767貨機的最大總有效負載能力提升至近60,000公斤。同時，廣體飛機的燃油效率提高了38%。

聯邦快遞亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華(Kawal Preet)表示：「隨著全球企業逐步地復甦營運，跨境貿易正在重新獲得動能。建立更強大且有彈性的全球網絡，對於增強亞太地區企業的能力並支持他們提升業務成長來說至關重要。在過去幾個月，透過拓展洲際航線和升級機隊，證明了聯邦快遞支持各種規模企業的承諾，尤其是協助企業因應電商快速成長的需求，以及為即將到來的年底購物旺季做好準備。」

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「美國和歐洲是台灣的主要出口市場。在2021年前八個月內，美國出口佔台灣總出口的14.4%。近年來台灣對歐洲出口年增率較高，顯示歐洲市場動能強勁。這些額外的航班將為台灣企業提供更強的國際連結性，以及提升的高運載力，使我們的客戶能充分掌握跨境貿易的潛能，在後疫情時代增強亞洲內部、跨太平洋和歐亞的貿易業務。」

目前，聯邦快遞也透過推出FedExreg; International Connect Plus (FICP)服務，一項專為電子商務而設立具效率與實惠價格的託運服務，強化該公司的跨境電商能力。