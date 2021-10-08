建案入帳好補！正隆9月營收創今年以來新高

正隆（1904）9月合併營收41.47億元，年增9.69%、月增27.18%，創今年以來新高，亦是近年同期新高，第3季營收111.48億元也是同期最佳紀錄。正隆表示，9月因有一筆8億多的營建案入帳，推升月營收表現，另外，隨著越南逐漸解封，越南廠9月亦較8月回升4成，若疫情平穩，預估年底前即可望全能生產。

正隆表示，目前台灣和大陸廠表現皆穩健，越南廠產能利用率逐漸回升，以8月降載至五成來看，9月已回到六成，本月將朝7成目標邁進，預估年底可望全能生產。越南廠占比約16%，年底前若能全產全銷有助第4季旺季表現。

從市場端來看，國內內需表現良好，但外銷因塞港因素，需求較弱，不過，成本端近期未再進一步墊高，主要是美廢在9月中來到每公噸320美元之後有略為壓回，目前在每公噸310美元的價位。

法人表示，正隆第4季為產業旺季，營收可望較第3季進一步墊高，亦可望好過去年同期，但從獲利的角度來看，因原物料價格上漲轉嫁不易，獲利表現能否跟上營收仍需再觀察。另外，正隆北市羅斯福路、饒河街等合建都更建案銷售目前仍有10%左右待銷售後可望入帳，預估此部分將挹注在明年獲利。