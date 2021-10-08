台塑四寶財報！台塑、南亞第4季樂觀 台化擔心黑天鵝

台塑（1301）在前三季獲利創下新高後，更由於第4季為PE/EVA及PP傳統需求旺季，且印度雨季結束需求回溫，同時中國大陸實施能耗雙控及限電措施，導致市場供給減少，大多數石化產品價格上漲，加上本公司第4季歲修廠數比第3季少，開工率提高，因此，預估營業額及本業獲利都比第3季成長。

由於中國大陸PVC、液碱、EVA、AA/AE及ECH等同業因限電停工或降產，市場供應減少，價格可望持續上漲，加上本公司第4季歲修廠數比第3季少，產銷量增加，在價、量齊揚下，預估第4季營業額及本業獲利都將比第3季成長，且應可達成今年股東會報告力拚全年獲利超過一個股本的目標。

南亞（1303）在第3季合併營收創下歷史新高，預估第4季營收持平或略減，但合併營業利益將可努力維持第三季水準。主要是部份化工及電子產品價格因大陸能耗雙控，供給面減少，拉高價格。第4季有多項化工產品生產線安排定檢，部份將藉由庫存或產地間調度因應。

台塑化（6505）認為第4季煉製毛利將持續回升，因近期輕油跟隨原油價格上漲，導致輕裂廠成本上升，但因受到中國能耗雙控影響，加上燃煤、甲醇、液化石油氣價格亦隨著上漲，石化上游甲醇製烯烴、煤化工及丙烷脫氫等製程紛紛降量運轉，使乙、丙烯供給略為吃緊，價格有所支撐；丁二烯則因新擴建 BD 廠陸續開車，供給增加，且下游受到全球車用晶片缺貨而影響汽車 ABS 樹脂及合成橡膠需求，價格向下修正。預期中國、韓國長假之後，西方假期需求來臨，下游將開始回補庫存，輕裂廠維持穩定獲利。

台化（1326）公司則表示，今年下半年獲利估計不如去年，主要是能源成本大幅增加，而且原料成本墊高但售價卻無法上調。至於合併營收方面，除了越南因疫情持續影響外，台灣和寧波都可以維持全產全銷，縱使第4季大陸的客戶限電減產，營業會比較辛苦，不過在持續騰籠換鳥政策下，仍將衝刺高值化產品及開拓新巿場。

在國際原材料和能源價格的上漲趨勢下，全球通膨的壓力已臻臨界點，明年度成本壓力，必須要有面對及 因應的準備，世界性通貨膨脹將會是最大的黑天鵝。