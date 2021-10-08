北市稅捐處推儲存雲端發票養財犬遊戲 抽iPad Air

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北市稅捐處自10月8日起至11月25日止推出「從零開始的財犬生活」養成遊戲，民眾有機會抽中Apple iPad Air、Dyson空氣清淨機或飛利浦智慧萬用鍋。圖/北市稅捐處提供處提供
台北市稅捐處自10月8日起至11月25日止推出「從零開始的財犬生活」養成遊戲，民眾有機會抽中Apple iPad Air、Dyson空氣清淨機或飛利浦智慧萬用鍋。圖/北市稅捐處提供處提供

為鼓勵民眾購物消費以載具儲存雲端發票，以及建立正確納稅觀念，台北市稅捐處自2021年10月8日起至11月25日止推出「從零開始的財犬生活」養成遊戲，邀請民眾一起到該處網站/熱門活動專區參加財犬養成積分挑戰大賽，就有機會抽中Apple iPad Air、Dyson空氣清淨機或飛利浦智慧萬用鍋等大獎，還有1,000多個獎項，趕快號召親朋好友手刀參加。　　

北市稅處表示，財犬養成遊戲結合租稅問答及雲端發票四部曲（下載統一發票兌獎APP、申請綁定手機條碼、設定領獎帳戶及載具歸戶)闖關，民眾只要每日登入遊戲或分享養成動態至個人FB，就可以獲得遊戲幣，購買寵物犬日常生活養成所需物品，如飼料、財犬玩具、佈置用品，將小犬養成至成犬。也可以透過捐贈雲端發票方式，並正確回答租稅問題，獲得積分，讓民眾寓教於樂，學習租稅不再枯燥無味。

稅捐處進一步說明，遊戲從選取小財犬開始，玩家累計積分超過3,000分以上並完成雲端發票任務，可抽Apple iPad Air、Dyson空氣清淨機或飛利浦智慧萬用鍋等大獎，前3名還可獲得遠東百貨商品禮卷，積分還可兌換各項宣導品，捐贈雲端發票最多(至少1,800張以上)的玩家，可得Dyson吸塵器一台，好禮獎不完，就等您來拿。

稅捐處另提醒玩家鎖定「北市稅處」FB粉絲專頁([連結])，就可取得遊戲攻略，有機會榮登積分擂台主，抱回大獎。本活動得獎名單將於2021年12月3日公布於活動網站，活動詳情請至該處網站/熱門活動專區/活動頁面查詢，亦可撥打0800-000321免付費電話或02-23949211轉分機162向企劃服務科蔡小姐洽詢。

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