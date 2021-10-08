六都唯一正成長！台南第3季建物買賣出爐 永康11季冠軍

受到房地合一稅加重短期移轉稅率影響，今年第3季台南不動產市場交易略為降溫，土地移轉1萬5234筆，比前一季減少3653筆，減幅為19.34%；建物買賣移轉6640棟，雖也較前一季減少，但與去年同季相較，年增4.42%，為六都唯一正成長。

台南市長黃偉哲表示，台積電、南科建設及半導體產業新聚落帶來大量工作人口與居住需求，造就南科生活圈，台南也部署相關交通及生活建設，如北外環道路、大台南會展中心及沙崙智慧綠能科學城等重大公共建設利多，發展智慧城市，帶動就業及經濟發展。

地政局指出，今年第3季台南土地移轉1萬5234筆，比前一季減少3653筆，減幅為19.34%，與去年第3季土地移轉1萬5405筆相較，土地買賣移轉筆數年減1.11%；本季建物買賣移轉6640棟，與前一季相比減幅為16.19%，與去年第3季建物移轉6359棟相較，建物買賣移轉棟數年增4.42%，為六都唯一正成長。另外，本季建物第一次移轉2999棟，與前一季相較，棟數減少181棟，減幅為5.69%，整體交易量略為降溫。

地政局長陳淑美表示，房地合一稅及實價登錄2.0新制在7月1日實施，打擊短期交易移轉，本季較前一季建物買賣移轉戶數減幅明顯。台灣新冠肺炎疫情逐步趨緩，且全球央行貨幣政策持續寬鬆，造成貨幣供給氾濫，通膨疑慮升高，在國內房市投資相較穩健下，市場資金穩定投入房市資產，台南公共建設及企業投資有感提升，因此本季與去年同期相較，整體交易量尚屬穩定成長。

陳淑美局說，本季各行政區房屋交易量前5名依序為永康區1209棟、安南區1060棟、安平區718棟、仁德區617棟、東區440棟，其中永康區連續11季高居全市交易量第一名，新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程竣工及物流及轉運專區市地重劃已完工，興闢多處公共設施並串聯永安路及永康交流道成為完整交通路網，備受市場青睞。安南區的九份子重劃區規畫有國中小，生活機能完善，也成交易熱門區域。