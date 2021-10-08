紙本五倍券開領!花蓮觀光業搶推多項食宿好康優惠

紙本振興五倍券今天開始可在超商領取，花蓮觀光業者看中商機，紛紛推出相關好康，有住房優惠、贈送起值抵用券等，詢問度相當高。福容飯店花蓮店今天首日已有10組房客預約要使用五倍券支付住房費用。

福容飯店花蓮店表示，這幾天接到許多電話，多數都在詢問五倍券優惠事宜，今天就有10組人已預約要用五倍券。福容花蓮店目前針對官網、電話訂房，且使用五倍券，就贈送價值逾3000元的抵用券，包含單車券、三溫暖券等，讓民眾盡情享受飯店設施。

有遠雄悅來飯店、悅樂旅店和海洋公園的遠雄集團，也推出飯店住房、餐飲、海洋公園購票優惠。振興券1000元享海洋公園任兩人入園、2000可入住悅樂旅店雙人住房，並招待餐飲；遠雄悅來大飯店更推出「振興券好禮五重送專案」每晚5998元起，凡使用紙本振興券支付房價、最低200元面額，即可享有中式晚間套餐2客、升等海景房、200元活動抵用券、下次住宿抵用券1000元及萬元住宿大獎抽獎機會五大好禮。

位於南區瑞穗鄉的天合國際觀光酒店，只要電話訂房，且支五倍券付款，免費招待一名6至12歲兒童入住，3000元五倍券還可享抵用4500元Spa療程的優惠；花蓮翰品飯店使用振興券付款，可獲等值「雲朗振興券」，可在集團其他飯店折抵房價。

花蓮壽豐鄉的理想大地渡假飯店也推出五倍券住宿專案，2天1夜住宿每房5000元起，含早餐及遊艇環湖，預購且於10月31日前入住，贈送5000元「理想振興券」，可抵用飯店內消費。

此外，氣候漸漸轉涼，理想大地渡假飯店推出4道迎冬進補風味料理，分別為袋裡乾坤雞湯（淮杞豬肚雞湯）、金牌嫩燒鵝、紅燒甲魚干鍋、以及霸王別姬砂鍋。由40年以上經驗、來自香港主廚研發，選用在地食材，讓民眾為身體打底，迎接冷冬。