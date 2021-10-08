日本工商會發表對台白皮書 支持台加入CPTPP

台北市日本工商會今（8）日發布「2021年對台灣政府政策建言白皮書」，聚焦台日經貿合作，日本工商會理事長德元克好再度表達將請求日本政府支持台灣加入CPTPP，也期待台灣政府對擔任半導體供應鏈一員的日商提供必要的支援。同時，日方也提出希望台灣政府能早日廢除對日本產食品的進口管制措施等，共六大建議。

日本工商會理事長德元克好今日將「2021年對台灣政府政策建言白皮書」親手遞交國發會主委龔明鑫，龔明鑫也向日本工商會表達「兩個感謝」。

龔明鑫表示，第一個感謝是從今年5月台灣本土疫情爆發以來，日本前前後後已捐贈台灣共390萬劑的AZ疫苗，這當中可能也有打在他身上的AZ疫苗。第二個感謝，則是政府在9月22日向紐西蘭遞交申請加入CPTPP，隔一天9月23日日本工商會就表達呼籲日本政府要支持台灣，今日同樣又再度提出日本支持台灣的立場。

關於今年的白皮書，日本工商會共提出深化台日合作、重新檢視對日本產食品之進口管制措施、台日合作發展產業開創新產業、建立穩定及具有競爭力的基礎建設、挽留優秀人才、建立具有魅力之投資環境，共六大建議內容。

德元克好首先表達，日本工商白皮書每年都提出希望台灣加入以CPTPP為代表的大範圍經濟夥伴協定的立場，今年依舊如此，而隨著疫苗接種的加速進行，也希望台灣政府能檢討開放台日間的商業與觀光方面的交流泡泡。其次，白皮書還提到，日本311大震已過了十年，這十年來沒放寬日本產食品進口管制的只有台灣跟韓國，期待台灣政府能早日廢除相關的進口管制措施。

白皮書內容今年也聚焦台日產業合作。德元指出，台灣為極重要的世界性半導體生產基地，且重要性逐年增加，而日本於半導體材料及生產設備等方面亦十分具有優勢，期待台灣政府對擔任半導體供應鏈一員的日商提供必要的支援。

此外，日本工商會還提出對我國供電和缺水的提醒，希望台灣政府能加速推動興建新的電廠，另針對供水不足的問題，白皮書則提到，這不僅對日商，對作為台灣的基礎建設產業且需大量供水的半導體產業而言，亦為一大問題，日本工商會懇請台灣政府展望中長期作出徹底因應。

日本工商會也指出，目前台灣的勞基法內容並未促進適合員工生活模式的多樣化工作型態，希望根據白領勞工可自行選擇工作型態的特性，予以彈性適用。