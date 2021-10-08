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ANA 獲IATA多元共融團隊獎

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

自 2013 年起連續九年榮獲英國世界評鑑機構 SKYTRAX 評選為 World Airlines Star Ratings 最高榮譽 5星等級，且為日本最大航空公司的 ANA，獲頒由國際航空運輸協會 (以下簡稱：IATA) 以促進多元共融 (以下簡稱：D&I) 為目的而設立的 D&I Awards (多元共融獎)。ANA 為此獎項自 2019 年 IATA 公佈以來首家榮獲此項殊榮的日籍航空公司。IATA 的多元共融團隊獎，旨在表揚員工在促進性別平等的努力、增加女性工作機會與共融方面皆有顯著進步的航空公司。

ANA 自 2015 年 4 月宣布「ANA 集團 D&I 宣言」以來，積極努力將 D&I 的推動制定為經營戰略的主要一環，因而設立 D&I 推廣部門並致力實施。截至 2021 年 4 月，ANA 女性管理階層人員的比例達到 17% (2014年度：9.8%)，女性董事人數達到六人 (2014 年度：一人) 。此外，自 2020 年 11 月以來，ANA 為日籍唯一一間參與 IATA 25by2025 推廣女性活躍於職場的航空公司。

此獎項為表揚 ANA 積極努力推廣女性參與和擴展實現共融及靈活工作方式的成果。ANA 期望透過新設立專屬 D&I 推廣部門，加速整個集團朝目標邁進。ANA 將持續努力創造優質環境，提供空間讓每位員工能盡情發揮且展現實力，共同對回饋社會做出貢獻。

日本 航空業

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