明基材料Xpore永續機能織物 於台北時裝週亮相

台北時裝週SS22已於松山文創園區及台北市區盛大登場，首度呈現時尚藝術科技跨界之新型態服裝展演，今年明基材（8215）參與台北時裝週，於10月8日Young Talent新鮮秀上，合作展示24件旗下永續機能織物品牌Xpore製成的服裝單品，明基材料董事長陳建志、總經理劉家瑞皆受邀出席觀展。

2020年，明基材料正式於德國慕尼黑國際體育用品展（ISPO）推出環保防水透氣織物品牌Xpore，上市以來，以其兼顧高機能及環保永續的特性，在產業中獨樹一幟、異軍突起，屢獲國內外各大獎項，近期與城市綠洲共同開發的防水透氣連帽外套亦摘下台灣戶外品牌聯盟年度大獎。Xpore深獲各界肯定，如法國環保滑雪品牌Picture Organic Clothing、Black Crows、義大利知名戶外運動休閒品牌Geox、台灣潮牌織本主義、岱妮蠶絲、中華航空、城市綠洲等皆選用Xpore永續機能織物。

Xpore秉持取之於社會、用之於社會，以各項實際行動培育下一代，此次贊助的Young Talent新鮮秀時尚策展，是由文化部與教育部合作，提供服裝設計校系學生國際級舞台及資源，展現創作能量，七位時尚新鮮人設計師共設計70件單品，其中有24件使用Xpore防水透氣織物。

明基材料董事長陳建志表示，很高興Xpore能有這樣一個特別的機會參與台北時裝週盛會，並能為扶植台灣時尚產業人才盡一份心力，這次Young Talent新鮮秀提供七位優秀新銳設計師一個很棒的舞台，我們也期待透過設計師的巧思，將Xpore環保機能織物化為一件件令人目不轉睛的潮流單品，打造永續時尚風格。