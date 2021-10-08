快訊

20元麵線找到了！新北這家有大腸 在地26年沒漲過價

陳其邁組遊說團加上府院助攻 是靠哪一點打動台積？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明基材料Xpore永續機能織物 於台北時裝週亮相

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
Xpore於台北時裝週靜態展展示設計新秀服裝作品。圖／明基材提供
Xpore於台北時裝週靜態展展示設計新秀服裝作品。圖／明基材提供

台北時裝週SS22已於松山文創園區及台北市區盛大登場，首度呈現時尚藝術科技跨界之新型態服裝展演，今年明基材（8215）參與台北時裝週，於10月8日Young Talent新鮮秀上，合作展示24件旗下永續機能織物品牌Xpore製成的服裝單品，明基材料董事長陳建志、總經理劉家瑞皆受邀出席觀展。

2020年，明基材料正式於德國慕尼黑國際體育用品展（ISPO）推出環保防水透氣織物品牌Xpore，上市以來，以其兼顧高機能及環保永續的特性，在產業中獨樹一幟、異軍突起，屢獲國內外各大獎項，近期與城市綠洲共同開發的防水透氣連帽外套亦摘下台灣戶外品牌聯盟年度大獎。Xpore深獲各界肯定，如法國環保滑雪品牌Picture Organic Clothing、Black Crows、義大利知名戶外運動休閒品牌Geox、台灣潮牌織本主義、岱妮蠶絲、中華航空、城市綠洲等皆選用Xpore永續機能織物。

Xpore秉持取之於社會、用之於社會，以各項實際行動培育下一代，此次贊助的Young Talent新鮮秀時尚策展，是由文化部與教育部合作，提供服裝設計校系學生國際級舞台及資源，展現創作能量，七位時尚新鮮人設計師共設計70件單品，其中有24件使用Xpore防水透氣織物。

明基材料董事長陳建志表示，很高興Xpore能有這樣一個特別的機會參與台北時裝週盛會，並能為扶植台灣時尚產業人才盡一份心力，這次Young Talent新鮮秀提供七位優秀新銳設計師一個很棒的舞台，我們也期待透過設計師的巧思，將Xpore環保機能織物化為一件件令人目不轉睛的潮流單品，打造永續時尚風格。

明基材 環保

相關新聞

陳昇民生社區10年餐廳熄燈 房東開誠意價招租

疫情影響實體餐飲店面營運，不少藝人經營餐飲副業也吹歇業風，房仲表示，陳昇在民生社區富錦街上經營近10年的餐廳，近日停止營...

明基材料Xpore永續機能織物 於台北時裝週亮相

台北時裝週SS22已於松山文創園區及台北市區盛大登場，首度呈現時尚藝術科技跨界之新型態服裝展演，今年明基材（8215）參...

79%企業業績因疫衰退 三成估明年後才會復甦

五倍券今天開始領開始用，yes123求職網調查發現，高達75.3%上班族表示，推出五倍券後，有信心「保五」。但如何才能明...

高績效教練／不成長 就等死

我試著把杜拉克說過的「不創新，就等死」改為「不成長，就等死」。在加零競速的5G百倍速時代，個人或企業所面臨的一個最大挑戰...

顯而立見／商品與服務互換的商業轉型

商業轉型不一定需要將你的公司與既有的商業模式整個打掉重練，你只需要重新想像如何互換。

會計師看時事／水資源風險管理 掌握三關鍵

2021年上半年台灣發生56年來最嚴重的乾旱，除了衝擊民生，科學園區水車爭搶與價格飆漲的亂象也頻登新聞版面。在氣候變遷影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。