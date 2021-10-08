79%企業業績因疫衰退 三成估明年後才會復甦

五倍券今天開始領開始用，yes123求職網調查發現，高達75.3%上班族表示，推出五倍券後，有信心「保五」。但如何才能明顯刺激台灣的「內需經濟」，勞工認為最有效政策前三名分別是「針對薪資所得減稅」(59.8%)、「振興券」(55.6%)、「基本工資調漲」(33%)。企業端部分，高達79%企業業績因疫衰退， 三成估明年後才會復甦。

yes123求職網調查發現，預估「振興五倍券」推出後，「勞方」看待今年台灣的經濟成長率：高達75.3%表示，因此有信心「保五」；代表其餘的24.7%，仍沒有信心「保五」。對於明年台灣景氣，認為「持平」的占55.1%；「比今年差」的占11.6%；「比今年好」的占33.3%。

至於資方部分，高達79.2%的企業指出，「今年前三季」業績「有」受疫情影響而衰退；其中70.2%預估「今年底之前」有機會復甦，29.8%則預估「明年之後」才有機會復甦。

本次調查也顯示，「內銷導向」廠商占76.6%的企業樣本；它們當中又有72.2%認為，「振興五倍券」推出後，對第四季業績「有幫助」。若「振興五倍券」對第四季業績「有幫助」，65.6%會因此「有徵才計畫」；同時也有72.6%透露，會因此「搭配促銷優惠計畫」。

「振興五倍券」推出後，「資方」看待今年台灣的經濟成長率：81%的企業表示，因此有信心「保五」；僅剩其餘的19%，仍沒有信心「保五」。

相較下，資方預估明年台灣景氣，看法比勞方樂觀一點：認為「持平」的企業，占47.7%；認為「比今年差」的企業，僅占8.9%；至於認為「比今年好」的企業，則占了43.4%。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，非常期待五倍券，以及其他部會的振興券，能引發所謂的「報復性消費」，特別是超過面額5,000元之外，能有更多金額的花費，並且用於「非民生必需品」，不但將明顯提振廠商業績，更帶動企業短期用人需求。如果收券的店家又用於消費，在經濟循環效果加持下，年底前景氣有望持續反彈。

如果想要明顯刺激台灣的「內需經濟」，在可複選狀況下，上班族前五項分別為：「針對薪資所得減稅」(59.8%)、「振興券」(55.6%)、「基本工資調漲」(33%)，以及「節能家電換購補貼」(22.3%)、「國內旅遊補貼」(20.9%)。

「五倍券使用計畫與百貨周年慶消費調查」於2021年9月15日到10月1日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,237份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。至於企業有效問卷共919份，「內銷導向」的占704份，「外銷導向」的占215份，信心水準為95%，誤差值為正負3.23%。