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中華信評調升台塑四寶評等至twAA 展望穩定

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

華信評今（7）日調升台塑企業四大公司的長、短期信用評等至twAA及twA-1+，評等展望「穩定」。四大公司包含台灣塑膠工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維及台塑石化。

中華信評分析原因，包含來自化學品與電子材料的銷售表現的強勁獲利能力、四大公司對越南河靜鋼鐵廠較低的借款擔保金額，及較低的資本支出將可使四大公司大幅降低其借款，並將信用指標顯著提升至高於中華信評先前對GCP 的假設水準。

此外，中華信評也將這些公司發行的無擔保普通公司債，及由台塑集團(開曼)有限公司發行、四大公司部分擔保之債券的債務發行信用評等由「twAA-」調升至「twAA」。

中華信評認為，若台塑石化決定繼續推動其在美國路易斯安納州的一貫化石化生產基地的興建，則 2021 年至 2022 年四大公司合併的借款對 EBITDA 比將降至 1 倍以下，並在 2023 年略為 上升至 1.2 倍至 1.4 倍之間，較中華信評先前對同一期間為 2 倍至 3 倍的預測為佳。

中華信評指出，由於對化學與煉油產品的需求因全球經濟加速復甦而依舊強勁，四大公司 2022 年至 2023 年的 獲利能力應可維持在其循環週期中期的一般水準之上。

華信 台塑集團

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