Facebook連網技術 陸海空三方並進提供全球高速網路

有別於特斯拉創辦人馬斯克以星鏈計畫對太空發射低軌衛星，Facebook、Google等業者積極建構地面設施，協助沒有辦法上網的民眾獲得上網權。Facebook連網計畫（Facebook Connectivity）近期揭露新進度，包含新建海纜；與全球電信、電力業者合作，以光纖機器人Bombyx建構基礎網路設施；研發光纖速度的無線技術Terrgraphy，提升高速上網覆蓋率，提供難以上網地區無線網路服務。

臉書副總裁Dan Rabinovitsj指出，Facebook希望幫助全球仍難以上網的3億人口享有上網優勢，從2013年起，Facebook就開始執行全球的聯網計畫，目標是改善上網環境、增進社會進步與經濟成長。

Facebook目前沒有大量發射衛星的計畫，但有興趣和衛星科技業者以及其他網路業者合作，合作，提供高海拔地區服務，並串連Facebook建設的無線網路和行動網路提供服務，例如在亞太地區，也希望推出Terragraph的相關業務。

Facebook連網計畫有海、陸、空三大研發投資重點。第一是投資興建超過15萬公里的海底海纜作為骨幹，第二是以新技術Bombyx機器人，以機器人將輕量光纖包裹在高空電線或電纜外層，達到快速建設地面核心網路的目標；第三是透過60GHz的超高頻段開發高速無線網路Terragraph，連接家庭與商家。

臉書投入大量費用建置海纜，Africa PEARLS 計畫結合中國、歐洲、非洲主要電信業者，服務非洲大陸和中東地區，將非洲的頻寬增加近三倍以上，Africa PEARLS 計畫也將成為世界最長的海底電纜。

Facebook的海纜計畫還包括與Google合作建設海底電纜Apricot，預計於2024年完工，連接東北亞與東南亞的日本、新加坡、台灣、關島、菲律賓和印尼。Facebook也表示未來十年內仍將持續投資新的海底電纜計畫，滿足網路流量需求的預期增長。

Facebook開發Bombyx 機器人建置地面光纖網路，以降低社區安裝光纖網路所需的時間與成本，體積輕巧的Bombyx機器人可以在電線上移動、繞過障礙物並纏繞、安裝輕量光纖。

除了基礎建設外，串連家庭、商家的最後一哩最難解決。Facebook研發以光纖速度進行傳輸的無線技術Terragraph。這項技術成功運用在美國阿拉斯加的安克拉治，在城市中讓超過6,500個家庭連結到高速網路，並在「全世界最孤獨的城市」澳洲伯斯佈建網路

Facebook指出，Terragraph看似就像安裝在路燈桿上的小設備，以每200-250公尺一個的密度連接，連接家庭、商家，Terragraph透過自動連結的技術互相傳輸，創造 Gigabyte 等級速率的無線網路骨幹。