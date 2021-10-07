全台最大學習平台PPA 攜手十間出版商搶數位學習商機

數位轉型浪潮推波助瀾下，傳統的內容出版產業加速線上布局，成為線上學習與傳統內容出版產業合作的新契機；全台最大學習平台「PressPlayAcademy」（PPA）今（7）日宣布搶先加入自辦振興行列，首次以傳統出版業與線上數位學習結合，聯合10間出版社聯手打造【訂閱學習X閱讀好書】連假學習提案，自10月10日起至10月12日止，推出限時三重回饋，讓學習從傳統出版業跨出到線上數位學習，促進線上課程佈局多角化的經營，延伸內容的價值與影響力。

PPA觀察從數據分析中發現，自今年5月底疫情升溫後，即掀起線上學習浪潮，PPA整體會員數激增超過10萬人，較去年同期成長2倍，會員數突破72萬人。疫情驅動下更帶動線上學習平台流量成長幅度達1.5倍，帶動「烘焙」、「營養健身」、「財經」類別課程銷量成長，月營業額亦較去年同期更激增3倍成長。PPA進一步觀察更發現，雖然近日疫情趨緩，但隨著雙十連假靠近，以「線上學習」、「自主學習」的關鍵字搜尋量較上周同期成長1.8倍，可見線上自主學習意願仍然攀升。

PPA看準雙十連假商機與5倍券效益，首次攜手站上11位財經創作者及10間出版社共同推出「10月漲薪節｜刻在我心底的好書」，活動期間內11堂訂閱專案限時9折優惠，加碼抽財經好書、再享最低6折購書優惠券，最高可省千元。