中市府終止豐洲二期開發契約 台開喊冤：沒有違約

為利於台中神岡豐洲科技工業園區二期後續開發推展，台中市經發局表示，市府已於今(7)日正式發文終止與台開公司（2841）豐洲二期開發契約，履約保證金3.18億元沒收，並委請律師向法院提出終止契約訴訟，後續也不排除評估自行開發。

台開對此表示，公司尚未正式收受台中市政府函文，但為維護股東權益，公司已委請律師研議，近期將與台中市政府及銀行進行協商。

台開表示，公司自101年起已為此案投入約6億餘元開發資金，且多次發函市府表明公司並無任何違約事由，並多次請銀行依約撥款。

台開強調，公司已善盡契約義務，並無市府所稱未依約依限履行契約所負等義務情事，因此市府依法依約應無權終止開發案契約。

台中市政府於101年與台開公司簽約，委託台開公司辦理神岡豐洲科技工業園區二期開發事宜，並於去年1月21日經市府公告核定設置。但經發局指出，台開公司自去年下半年起以各式理由拖延履行契約約定義務，已構成開發契約的終約條件。

經發局表示，依雙方開發契約規定，台開公司應負責豐洲二期開發案開發資金的籌措、運用及管理，並撥付此計畫相關規費及開發費用，執行此案所需資金均需自行籌措。

市府依契約規定函請台開公司撥付土地費用、工程設計、監造及開發費用、其他經市府核定費用等，皆給予台開公司合理的期限履行給付義務，並請其依所定期限改善。

經發局說明，由於台開公司仍未依約依限履行契約所負義務，為保障市府權益及後續開發推展，依開發契約規定終止契約，並沒入履約保證金3.18億元。市府依規定終止契約後，將請台開公司於60日內提送開發成本結算資料，並研擬後續自行開發。