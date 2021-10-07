小宅空屋率最高 專家說是三原因

內政部全台住宅最新低度用電報告指出，全國各坪數住宅中，以「60到100坪」低度用電住宅占比7.8%最低，而空屋率最高的為20坪以下住宅，高達16%。專家分析，主要有三大原因，小宅總價低、疫情返鄉潮帶來套房空租期、單身女性的都市度假宅。

觀察2020年下半年全國低度用電宅數，也就是俗稱的空屋率，由小坪數到大坪數，「20坪以下」的住宅空屋率為16.09%、「20坪到40坪」的住宅空屋率為9.07%、「40坪到60坪」的住宅空屋率為8.36%、「60坪到100坪」的住宅空屋率為7.81%、「100坪以上」的住宅空屋率為8.3%，顯現小坪數的住宅空屋率最高、中大坪數的住宅空屋率最低。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提及，近年來都會區的單身族、不婚族和頂客族越來越多，家庭人口數一路下滑，進而帶動小宅需求跟著走揚，卻出現了沒人使用的空屋狀況。她分析，會發生小宅空屋率高的情形，主要有三大原因，第一，小宅總價低，往往也是投資客容易入手的物件；第二，這波疫情造成的返鄉潮可能帶來套房空租期；第三，許多單身女性購入小宅後，卻仍與家人同住，使得小宅成為單身女性的「都市度假宅」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，套房或兩房型態的物件，因為坪數小，總價門檻低，吸引投資族群購置，而且如果運用銀行寬限期，前面一到三年期間只需繳息不繳本，投資成本低，這類屋主多半會搶在寬限期結束前，以一手屋況轉手，且為了方便賞屋，屋主也都不急著出租，因此空屋率也較高。

60坪至100坪的住宅空屋率較低，董家菱說明，大坪數住宅總價高，因此吸引較少投資客進入，出租和轉售都較為受限，所以比較少有投資客造成的空屋現象；再者，也較少有人會購置大坪數房產卻閒置不用，通常以家族形式入住。

張旭嵐說，相對於小宅，中大坪數的市場小，推案量體也較小，因此這類型的買家，多半是因為家庭成員增加，或是財務能力提升而選擇換屋的換屋族，因為有實際自住需求，空屋的狀況反而比較低。