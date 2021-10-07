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旭東9月營收2億元 月大增82.4%，兩岸啟動擴產作業

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

興櫃關鍵製程設備廠旭東機械（4537）今（7）日公布今年9月合併營收2.01億元，月大增92.4%、年增20.3%。累計今年前三季合併營收15.84億元，年增14.2%。旭東表示，中國限電對昆山廠與主要客戶影響不大，生產動能平穩，營收表現亦穩定成長。

旭東表示，為因應面板、自行車及半導體產業的客戶需求成長，已分別於中國昆山、及台灣台中擴建廠房。近期昆山廠已上樑，預計明（2022）年第一季完工，於第二季啟用。昆山廠以面板設備為主，目前面板產業受惠於產業秩序穩定，相關廠商皆處獲利狀態而投資意願提升，昆山廠因應面板自動化設備需求擴產。

疫情驅動自行車產業升溫，疫情讓民眾對健康與運動意識大為提升，各國政府亦鼓勵騎乘自行車，並積極設置自行車道與對購置自行車進行補貼。近期雖疫情趨緩，然民眾已習慣於騎乘自行車。在疫情常態化的大勢下，預期後續民眾仍將維持同樣的交通模式，而這些用戶也會成為中高階車款及電動自行車的未來潛在消費者，帶動整體自行車產值提高。

面板產業自2020年第2季底開始起漲，使得相關廠商陸續轉虧為盈。過往二年的跌價循環，中國廠商陸續整併以及韓廠陸續退出LCD生產，使得產業結構漸趨健康。同時，因中國政府補貼轉向，使中國面板廠由積極擴產、轉向提高獲利為主，導致陸廠近兩年的資本支出，主要放在提升自動化。旭東是全球少數具備可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，具高性價比優勢，旭東可望持續受惠。

電動自行車 面板

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