領航奇機 交通部展現推動無人機發展成果

為加速我國無人機於交通運輸領域應用，並促進產業發展，由於交通部成立的無人機產業科技小組，今日與交通部運輸研發所共同展現推動無人機成果發表，交通部長王國材親自出席並頒獎給獲勝的團隊。

王國材表示，國外已有很多案例利用無人機運送郵件或包裹至偏遠或交通不便 地區，因此他指示中華郵政評估也導入無人機在相關場域的物流配送，同時也成立無人機科技產業小組，未來利用台灣完善的科技實力，有效結合並凝聚國內無人機產官學研力量，積極導入無人機應用於交通運輸等領域，擴大國內無人機產業發展。

交通部運輸研究所表示，無人機科技產業小組及運輸研究所於去年5月迄今推動的三項計畫，包括「無人機科技產業發展先期研究」、「無人機在交通領域之創意應用競賽」，以及「無人機整合示範計畫」，今日舉辦的「領航奇機 交通部無人機推動成果發表會」，即是針對指定場域進行競賽，激發無人機的創意及應用。

王國材強調，這次的競賽偏重創意，但下次他將要求會加重應用面，促進無人機科技產業發展。

王國材今日也頒獎表揚「無人機在交通領域之創意應用競賽」獲獎團隊及「無人機整合示範計畫」參與測試驗證之優勝廠商團隊，同時對於，已有效結合並凝聚國內無人機產官學研力量，積極導入無人機應用於交通運輸等領域，以及協助國內無人機產業發展表達感謝與期勉。

交通部運輸研究所表示，「無人機科技產業發展先期研究」已盤點國內外產業與政策發展，透過30場以上訪談與6場座談會，並經過無人機科技產業小組諮詢委員會議討論，修訂我國無人機在交通領域之發展策略與路徑，同時完成籌組我國無人機U-Team之相關規劃，有助於未來無人機產業之發展與推動。

「無人機在交通領域之創意應用競賽」分為創意組及應用組，創意組部分，主要目的是鼓勵國內大專院校學生提出無人機的創新設計構想，並且與科技部南科管理局的無人機黑客松競賽合作串聯，提供優秀參賽團隊將設計構想實作的機會；同時特別邀請漢翔、中科院以及金屬中心等國內航空及無人機領域專家擔任競賽指導業師。

應用組部分，則邀請政府單位及公、民營事業機構參與，各單位報名相當踴躍，所蒐集的應用案例包含物流運輸、監控、檢測、資料蒐集、警政與救災等領域；藉由分享實際導入無人機之應用情形、成果及後續精進作為等，可作為各單位之參考借鏡範本。本次競賽獲得熱烈迴響，報名隊伍將近百隊，經過各階段指導、評選後，創意組選出19隊得獎團隊，應用組選出6隊得獎團隊。

「無人機整合示範計畫」是將交通部所屬的交通場域，提供無人機業者進行實地技術測試及驗證；經過彙整並評估交通部部屬機關(構)的業務需求以及場域後，擇定公路總局轄管的橋梁進行檢測，以及中華郵政的物流運送為兩大示範主題，其中橋梁檢測於110年4月19-20日完成台3線大溪武嶺橋實地驗證，另物流運送於110年4月22日完成東港至小琉球實地驗證，兩大示範主題最後分別於110年5月11日及13日完成評選，橋梁檢測選出7隊得獎團隊，物流運送選出5隊得獎團隊。

交通部運輸研究所強調，近年來無人機的性能已大幅的提升，應用範圍也是不斷地拓展，從以往空中攝影、物流運送、橋梁或邊坡檢測，未來更可望擴展到空中載客，形成城市空中交通(Urban Air Mobility，簡稱UAM)全新服務模式。

為把握國際無人機發展契機，交通部運輸研究將持續推動無人機計畫，協助臺灣開創無人機產業新藍海及邁向國際舞台，搶攻全球無人機龐大商機。