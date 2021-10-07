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未受能耗雙控影響 瑞智9月營收年月雙增

經濟日報 / 記者張剛瑋／台北即時報導

近期大陸發布限電措施，瑞智（4532）當前並未受到影響，瑞智今日公布9月合併營收16.33億元，較上月增加5.39%，較去年同期增加13.75%。Q3合併營收51.71億元，季減少17.67%，較去年同期增加11.22%。

瑞智1至9月前3季累計合併營收172.79億元，較去年同期增加22.47%。

瑞智9月壓縮機銷售142.63萬台，較上月增加5.28%，較去年同期減少5.27%。Q3壓縮機銷售454.08萬台，季減17.04%，較去年同期減少6.91%；瑞智1至9月累計壓縮機銷售1564.17萬台，較去年同期增加11.76%。

Q3壓縮機銷售454.08萬台，較去年同期減少6.91%，但合併營收較去年同期增加11.22%，創下同期歷史新高紀錄，瑞智指出，主因受疫情影響促使非家用空調產品較去年同期增長，加上今年因應原物料上漲調整售價所致。

展望Q4進入傳統外銷旺季，瑞智表示，北美市場拉貨需求提升，對營收貢獻有所助益，但近期大陸部分省分發布限電措施，公司因物料備庫及調班生產，當前並未受到影響，後續將持續關注相關政策及後疫情時代的市場變動並積極應對。

瑞智 營收

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