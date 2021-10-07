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國慶連假疏運 國光客運全路線縮短班距至一小時內

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
三天國慶連假國光客運為吸引乘客加速回流，尖峰時段全面縮短班距至一小時內密集發車，同步配合振興五倍券發放，推出回數票買十張贈二張等加碼優惠。 圖/國光客運提供
三天國慶連假國光客運為吸引乘客加速回流，尖峰時段全面縮短班距至一小時內密集發車，同步配合振興五倍券發放，推出回數票買十張贈二張等加碼優惠。 圖/國光客運提供

三天國慶連假即將來臨，國光客運為吸引乘客加速回流，尖峰時段全面縮短班距至一小時內密集發車，同步配合振興五倍券發放，推出回數票買十張贈二張等加碼優惠，並與旅遊體驗預訂平台KLOOK推出獨家折扣，中、長程35條路線減價優惠50元，相當於原價打七三折至九折不等。

與四天中秋連假接近，再加上越來越多民眾選擇自己開車出遊返鄉。國光客運指出，國慶連假預售情況並不突出，維持約三四成左右，顯示國道長途客運復甦比預期還要緩慢。國光客運表示，隨著防疫進一步鬆綁，最後一季將致力恢復運能至疫情前水準，第一步便是將尖峰時段全路線班距恢復至一小時內，希望以密集發車吸引乘客回流。國光客運強調，民眾逐步適應與病毒共存新常態，國道長途客運是安全又方便的選擇。

配合振興五倍券8日正式上路，國光客運同步祭出加碼優惠折扣搶客，其中包括回數票買八張加送一張、十張加送兩張，學生憑學生證與振興券購票享原價八折，一般民眾持振興券購票來回票加送折價券，嘉義以南長程路線最多節省100元。

延續中秋連假不限路線不限票種一律九折獨家合作，國光客運與KLOOK再推出中、長程35條路線減價優惠50元優惠，相當於原價打七三折至九折不等。 乘客在KLOOK 平台訂購國光客運車票，不限起迄站及票種，使用KLOOK便利付結帳，即可享有車票立減50元優惠。

國光客運說，為提供安心安全旅運服務，乘客上車前一律量測體溫與手部酒精消毒，例行性車輛清潔消毒作業更是從未鬆懈，引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，再加上空調出風口、椅墊與頭枕巾等，以75%稀釋酒精擦拭清潔，最後再用稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗，致力提供高標準乘車衛生條件。國光客運也提醒乘客，車上全程仍要配戴口罩勿飲食。

國光客運 連假 國慶

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