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世德工業開辦員工持股信託 與元大銀完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
世德工業員工持股會代表人與元大銀行簽訂員工持股信託契約。 資料照片
世德工業員工持股會代表人與元大銀行簽訂員工持股信託契約。 資料照片

世德工業（2066）於今年董事會通過辦理員工持股信託獎勵金案，並選擇元大銀行辦理員工福利信託業務，依照公司需求量身訂做完善規畫及建議，未來世德工業將成立員工持股會，由員工持股會代表人與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥之獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期小額投資世德工業股票，達成員工與公司共榮之、目的，共謀企業永續經營發展。

世德工業位於高雄，成立以來專精特殊螺絲及車用零件設計製造，2018年購併德國百年製造大廠Max Mothes GmbH、2020年為「快速成長一百強」企業排名第23，現為全球汽車大廠第一階（Tier 1）零件供應商，客戶包括特斯拉、賓士、BMW、豐田等知名品牌，並已成功打進航太產業供應鏈。

世德工業董事長陳光裕表示，在規畫公司未來發展藍圖時，世德工業更重視員工未來退休的支柱，落實ESG企業社會責任理念，透過辦理「員工持股信託」，不僅落實照顧員工，提高員工對公司的向心力，更讓世德工業的員工可藉由「員工持股信託」成為世德工業的股東，與公司獲利表現連動，長期參與公司業務經營成果、並由公司提列獎勵金累積財富，作為員工未來退休生活的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，公司亦可達到留才攬才效果，共創勞資雙贏局面。

陳光裕更表示，公司企業文化為品質與創新，員工是公司最重要的資產，透過本次「員工持股信託」之執行，讓員工定期定額投資公司股票，成為公司股東，除戮力創造公司盈餘，亦分享公司利潤，落實公司企業核心文化，強化勞資互利互惠的夥伴關係，建立組織和諧的企業，創造值得信賴的品牌形象。

世德 元大 退休

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