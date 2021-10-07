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房市亮起多頭綠燈 專家：政府打房無法扭轉房價上漲

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
住展雜誌研發長何世昌認為，近期央行、金管會持續出手打房，有助於抑制過熱的房市，然而，調控措施雖能降溫，但無法扭轉房價上漲趨勢。 報系資料照／記者季相儒攝影
住展雜誌研發長何世昌認為，近期央行、金管會持續出手打房，有助於抑制過熱的房市，然而，調控措施雖能降溫，但無法扭轉房價上漲趨勢。 報系資料照／記者季相儒攝影

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，9月分數續增至42.2分，較7月（38分）成長4.2分，分數連續三個月走升，對應燈號則亮出「綠燈」；這是住展風向球自2013年5月之後、睽違8年多來首次重返綠燈。風向球六大構成項目中，只有議價率一項分數下滑，預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數、來客組數與成交組數等五項分數悉數上揚。

住展雜誌研發長何世昌表示，新建案市況在5月本土疫情大爆發時一度停滯，但疫情趨緩後市況快速反彈，這顆綠燈可說是「雖遲但到」，近期無論買、賣雙方進場信心均顯著成長，推案量與成交量均強勁上揚，將風向球一舉推至綠燈。

何世昌認為，近期央行、金管會持續出手打房，有助於抑制過熱的房市，讓市場從「大火快炒」趨向於「文火慢燉」。然而，調控措施雖能降溫，但無法扭轉房價上漲趨勢，在土地與營造成本居高不下，以及通膨疑慮未能消退的環境下，預料房價仍會持續上漲，多頭格局也不易改變。

由於延推案量挹注，以及9月為傳統購屋旺季，建商卯足全力大舉推案，預售屋推案量一口氣衝至千億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-大同「三豐雲極」、「城心曜曜」和「宏國大道城B區」、南港「國泰悠陽」、文山「元利森活莊園」、新北市-板橋「新美齊画世代」、三重「漾時光」與「亞昕淳白」、泰山「鴻承知青」、淡水「好風光II」、土城「有富富玉」、桃園市-中壢「W站前」、大園「寶台A17」、新竹縣-竹東「星都匯」等案。

9月新釋出的成屋案戶數連袂增長至約7百戶，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-士林「陽明松疆」、新北市-林口「交響苑」、淡水「麗寶.微風別墅」等案。

何世昌指出，雖然新開賣的建案並不少，但因市場需求面強勁，9月待售住宅建案個數跌破1,300個，分數因此上揚。但在議價率的部份，分數卻不升反降；

他表示，由於建案開價跳漲太快的緣故，9月份北台灣新建案平均議價率微升至12.1％。近幾個月以來，平均議價率雖然有增有減，但預期預售屋實價登錄上路日久之後，議價率長期走勢將會縮小。

9月房市風向球分數增至42.2分，較7月（38分）成長4.2分，分數連續三個月走升，對應燈號則亮出「綠燈」，這是住展風向球自2013年5月之後、睽違8年多來首次重返復甦安全的綠燈；住展雜誌提供。
9月房市風向球分數增至42.2分，較7月（38分）成長4.2分，分數連續三個月走升，對應燈號則亮出「綠燈」，這是住展風向球自2013年5月之後、睽違8年多來首次重返復甦安全的綠燈；住展雜誌提供。

建案 疫情 預售屋 房市 打炒房

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