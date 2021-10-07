AAM精銳藝術館十週年特展 《包浩斯的日常》登場

中部地區頗具知名度的「AAM精銳藝術館」，十周年特展《包浩斯的日常》今(7)日登場，呼應歷時百年仍傳誦不絕的包浩斯精神-藝術與建築結合，精銳藝術館十年來堅持美學落實於日常的初衷，也交出輝煌的成績單。

AAM精銳藝術館發言人王碧竣表示，2011年AAM精銳藝術館開始動工，成為建築界第一個由企業獨立開辦的藝術館，既無前例可循，僅憑一股熱情與傻勁，堅持「不做藝廊、不營利、不收門票」，聘請專業策展人共同策展，並負擔展出費用等。

在外界不看好的眼光下，AAM精銳藝術館已邁入第十年，在潛移默化之中，累計有超過15萬人次參觀人潮，真正擴大了藝術人口、推廣了生活美學，也讓許多人相信AAM精銳藝術館是藝術文化與生活美學交流分享的平台。

王碧竣表示：「雖然過程很長、很辛苦，但我們做到了當初的承諾，這就是最大的收穫！」

王碧竣也提到，看到藝術生態的擴大與普及，甚至帶動起私人企業跟進參與藝文推廣，都是精銳藝術館推廣與分享的初衷，而迎接許多同業團體的參訪，也毫不藏私的分享、互相切磋，形成良好的正循環。

台中國美館、國家歌劇院兩大藝文殿堂帶動民間藝術風氣盛行，而長期投注藝術領域的建築業者也功不可沒，包括精銳建設「AAM藝術館」、陸府建設「陸府植深館」、龍寶建設「臻品藝術中心」週期性舉辦藝術展演活動，免費開放讓民眾參觀。

「包浩斯的日常特展」請到杜昭賢與汪文琦共同策展，融入藝術與建築的包浩斯理念，其中運用多種機械、數位媒材，讓觀眾直呼大開眼界。

杜昭賢說，第一次與精銳合作第六屆藝術節「藝游位境」展覽時，與精銳產生惺惺相惜的默契，每一棟受到好評的建築作品，透過用心設計，就能在機能之外表現出精銳美宅獨特的質感、美感與情感，也造就了這次合《包浩斯的日常》的展覽緣起。

另一位策展人、同時也是國立台南藝術大學建築藝術研究所助理教授汪文琦說，所謂的「包浩斯Bauhaus」是動詞，意指：「大家一起來建造房子吧！」倡導將設計與實用主義為生活找出更好的解決方案，而生活最終的解決方案就是打造一個家、一個充滿美的空間。

隨著時代的演變，新科技、新網絡已改變了人們的生活型態，藝術領域的主題與呈現也會與時俱進，如今年的展出作品包含了數位藝術品、風動性、機械性與帶有互動性質的藝術創作，以及數位導覽、線上展覽等新展覽技術運用，都是呼應時下的藝壇趨勢，為新藝術時代的起承轉合。

參與這次展覽的創作藝術家包括曾瑋、徐瑞憲、范姜明道、梁任宏、陳怡潔、創作團隊「有用主張UxU Studio」、胡縉祥、潘勁等8位。

其中，曾瑋所設計的《三人芭蕾》呈現幾何型態恣意伸展出各種姿態，並且與觀展者同處在展場舞台的空間中，產生一種特有的觀展環境，讓每一位觀展者亦為本齣戲劇的參演者。

范姜明道為開拓台灣當代藝術的重要藝術家，曾參加1997年第47屆威尼斯雙年展，在著名的聖約翰教堂內種植小麥草，以前衛的創作概念與詩意氛圍的表現震驚國際藝壇。范姜明道作品「Art is drawing」表達出圍繞在生活軌跡中的事物，才是藝術實踐的重要核心。

徐瑞憲創作的作品「同林鳥」、「記憶零件」，源自於過去的人生經歷，從小跟著母親做資源回收工作，在成長中開啟了他對世界萬物的想像與反思，此兩件作品都以撿拾為創作主軸，傳遞惜物的概念與物質生命的尊重，也反映出創作者與家人的生活經驗與感情的延伸。

而擅長於金屬工業風的藝術家梁任宏，所創作的「金剛芭蕾系列」是互動性作品，由許多精密的工學設計與製作技術所達成，由觀展者施力完成作品的運動，展現了作品動靜之間不確定的形體狀態，讓整體展場呈現劇場舞動的感覺。

另一件在戶外展出的「順風耳的困境」，是一件大型風動藝術品，吹拂之間笑臉、哭臉都是瞬間變化，又何必執著於一時的不順遂?

藝術家陳怡潔長期關注科技、媒體與日常生活之間的關聯性，此次展出的同心圓卡漫系列有知名的卡通人物小小兵、飛天小女警等形象化身，以及「連合島」系列作品，是針對鹿兒島當地各個區域的吉祥物角色進行色彩肖像的創作。