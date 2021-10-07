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遠傳「加山計劃」挺進壽山設告示 守護山友安全

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
近期口罩微解封，遠傳守護山友不鬆懈！遠傳「加山計劃」今年前進壽山國家自然公園，增設56面可通訊告示牌，打造優質登山環境！ 圖／業者提供
近期口罩微解封，遠傳守護山友不鬆懈！遠傳「加山計劃」今年前進壽山國家自然公園，增設56面可通訊告示牌，打造優質登山環境！ 圖／業者提供

隨著疫情趨緩，指揮中心放寬規定，宣布爬山不用戴口罩，但須隨身攜帶、並保持社交距離，再度燃起台人的登山魂！口罩微解封，遠傳（4904）守護山友安全不鬆懈，延續自2015年啟動的「加山計劃」，今年前進高雄壽山國家自然公園，攜手國家自然公園管理處(簡稱自管處)，針對園區主要登山步道，進行網路訊號量測優化，並搭配步道里程碑、路線解說牌等標示，設置56面可通訊告示牌，讓山友在安全便利的環境中享受芬多精！遠傳今天也同步釋出4分鐘的短影片，影片中鐵人主播侯以理帶領大家探訪壽山國家自然公園的絕美秘境，體驗遠傳用心佈建的山區網路，拍到獼猴也可以即時上傳分享！(影片請見：https://youtu.be/x2A2GfSD7O0)

壽山國家自然公園擁有豐富的自然資源與人文地景，是眺望大高雄風光、觀察生態植物的最佳地點之一。遠傳今年起與自管處合作，進行訊號全面量測優化，並於半屏山、大小龜山、壽山、旗後山等園區主要登山步道與休憩據點，沿途設立56面顯眼、易辨識的可通訊告示牌，讓山友可以保持對外聯繫管道，大幅提高救援品質。壽山國家自然公園官網也同步公告山區通訊資訊，齊心打造優質的登山環境！

山區訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊成為山區救援關鍵。遠傳自2015年起啟動「加山計劃」，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處合作，動員上千人次的工程人員前進全台偏遠山區，針對全台超過半數熱門登山步道進行通訊品質優化，並設立超過800面可通訊告示牌，以實際行動守護山友安全。遠傳將持續進行山區通訊品質優化工程，發揮資通訊專長，致力成為政府山區救援行動、友善山友的神隊友，為社會善盡一份心力。

遠傳 山友 登山步道

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