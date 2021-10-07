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103歲東元阿嬤林明穱離世 後事以教會信仰進行

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
東元電機員工暱稱「東元阿嬤」的林明穱辭世，享嵩壽103歲，2016年東元電機60周年慶上，她與女兒林和惠（右）曾一同公開現身，留下開朗身影。 中央社
東元電機員工暱稱「東元阿嬤」的林明穱辭世，享嵩壽103歲，2016年東元電機60周年慶上，她與女兒林和惠（右）曾一同公開現身，留下開朗身影。 中央社

東元（1504）父子之爭落幕後，身為東元創始家族的林明穱昨天（6日）傳出不幸離世，孫子黃育仁今（7）日表示阿嬤在10/5 週二晚上在家中失去意識，送醫院急救但很安詳且迅速的離開。預計林明穱後事將以教會信仰的方式來進行

東元電機今日發布公開聲明表示，得知東元集團創辦家族之林和引先生之妻林明穱女士逝世之消息，董事長邱純枝與公司經營團隊均感到悲傷與不捨。林明穱女士曾任東元董監事，對公司發展貢獻良多，林女士親切的面容與爽朗的笑聲更是令人懷念。在此謹表達公司最深的悼念與緬懷之意，也請家屬節哀順變。

對於阿嬤後事的安排，黃育仁表示，會與兄弟姊妹討論，並充分尊重父親的意見，遵從阿嬤生前的交代，以符合教會信仰的方式來進行。

黃育仁提到，感謝這些年來所有不斷關心阿嬤的親戚好友，各教會的弟兄姊妹及偕烏妹基金會的朋友們，東元集團的股東、長官，光友集團、有萬集團的同仁，還有眾多和阿嬤一同熱愛台灣的朋友，讓阿嬤的生活在晚年依然活躍，精彩，溫暖。再次感謝所有關懷阿嬤以及我們家族的親朋好友。願上帝祝福各位。

東元電機 黃育仁

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