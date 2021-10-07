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國家住都中心土城社宅統包工程招標 將建1,290戶

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

國家住都中心今（7）日表示，在新北市土城頂埔工業區旁推出「頂福安居」兩處社會住宅統包工程，預計2026年完工，將提供約1,290戶社會住宅。即日起公告上網招標至11月17日上午10時止，歡迎廠商踴躍投標。

新北市「頂福安居」社宅共兩處基地，總面積約2.1公頃，位於土城區中央路四段。

住都中心表示，基地鄰近頂埔國小、頂新公園及土城工業區；與捷運板南線頂埔站距離約 650 公尺，與興建中之捷運三鶯線媽祖田站距離約 300 公尺，距國道3號土城交流道、樹林交流道均約 1.2 公里；同時，本案將規劃設置日照中心，創造全齡友善的居住環境。

國家住都中心為加速推動工程，將持續展現國家興建社會住宅的決心及效率，以滿足各地民眾安居成家的需求，歡迎優秀且經驗豐富的廠商一起加入社宅國家隊的行列。有意願加入社宅國家隊行列之優良廠商請密切注意國家住都中心網站採購專區，為團隊注入新動能，共築社宅新價值。

社會住宅

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