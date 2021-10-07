台北都更及爭議處理審議 延續14年、邁向500場

台北市都市更新及爭議處理審議會自2008年改制以來，到今年10月突破第500場次，經統計台北市都市更新重建案申請報核約1,600件、審議會通過案件數達700件，（其中核定件數約660件），為其他五都總合約的1.5倍，更新審議成績斐然。

適逢光輝十月，台北市都市更新及爭議處理審議會自2008年改制以來，至今已達第14屆，近期審議案件通過件數相較改制初期，大幅成長近1.8倍，且審議場次每年平均約50場次，每週皆召開一場次，除了因應台北市更新需求量高、多數老舊房屋亟待改建外，也反應市府加強審議效能、加速推動都更的決心。此外，觀察各行政區更新案件數，審議通過熱區自2008年以來一直為房價較高之中山區及大安區，惟隨市府近期重大政策「東區門戶計畫」，南港區更新案近年不斷增加，讓南港區更新大反轉、黑鄉變鑽石，成為台北再生重要一環。

台北市都市更新處處長陳信良表示，每一個更新案都是由各不同專業背景的委員共同審查，並以公正、公平及公開的角度給予客觀建議。此外，為讓審議事項更為明確及縮短審議時間，更新處訂定多項統一規範及滾動檢討修正歷次通案重要審議原則。面對疫情影響且缺工、缺料之市場，審議會於邁向第500場前也修正提列總表及工程造價，以趨近現今房市現況。

台北市政府都市發展局局長黃一平進一步指出，審議會非常重視都市更新案的公共性及公益性，在審議過程中要求實施者留設適當的開放空間、計畫道路開闢及捐贈公益設施，讓都市更新不僅是房屋舊換新，更重要的是對環境產生正面影響及確保公共安全，舉例來說，有申請綠建築審議通過案件約400餘件，累積所創造的綠建築減碳目標就已相當於四座的大安森林公園的減碳量。

看向未來，台北市都市更新審議自改制後的14年以來，匯聚眾人及審議會委員專業知識的力量，以看見更好的台北市為願景，將持續使台北市的居住環境更美好。