小宅空屋爆表！全國每6間就有1間空置、宜蘭最慘

內政部全台住宅最新低度用電報告顯示，越大坪數住宅，空屋率愈低，20坪內小宅空屋率則明顯最高，其中宜蘭小宅空屋率達36%，每3間就有1間空置，全台最嚴重，金門、台東也超過三成，全國平均則多達16%，約6間小宅就有1間空置。

此一數據出人意料，一般認為，房單身、不婚族、頂客族越來越多，小宅需求大，也是市場主流，未料空屋率最高。

對此，屋比房屋總經理葉國華表示，因應社會趨勢及高房價，近年建商狂推小宅與「縮坪宅」，以20坪的推案來說，就有建案規劃2房，甚至有建案規劃成小3房，這些都是超乎過去可以想像的。

這些小坪數住宅具有低總價優勢，容易成為投資客熱炒的產品，建商推案時因此大多銷售不錯，不過不少產品區段或規畫不佳，最終往往難以出租，也找不到自住客接手，以致空屋率比一般住宅明顯高出一截。

根據內政部低度用電住宅調查，全國各坪數住宅中， 以「60~100坪」低度用電住宅占比，也就是俗稱空屋率7.8%最低，其次為「超過100坪」的8.3%，40~60坪」的8.36%、「20~40坪」的9%。

空屋率最高為20坪以下住宅，全國共152萬宅，其中24.5萬宅是空屋，空屋率高達16.09%。

葉國華表示，近年都會區房單身、不婚族、頂客族越來越多，使得家庭人口數近年一路下滑，也帶動家戶對房屋需求坪數的改變，內政部資料即可發現，台灣住宅買賣移轉平均面積從2011Q2到2021Q2的10年間，由42.20坪降到32.49坪，減少近10坪。

這樣的趨勢使得中小坪數產品市場需求攀升，套房與兩房產品也成為近年建商推案的大熱門。然而，大量推案難免參差不齊，加上小宅產品因空間大幅縮水，動線上容易出現卡卡的狀況，往往不符合使用，以致空置。