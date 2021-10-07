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睽違8年預售房市再亮綠燈 專家：房價將續漲

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

市調機構住展公布9月新建案市場概況，推案量、來客量、成交量同步上揚，房市燈號也從黃藍燈躍升綠燈，為睽違8年多來首次重返綠燈。住展雜誌研發長何世昌表示，綠燈代表復甦安全，雖然政府頻頻出手調控，但只能降溫，預料房價仍會持續上漲。

根據住展調查，9月預售推案量暴衝，在延推案量挹注下，加上逢928傳統推案旺季，北台灣推案量高達千億，單一案量逾15億元以上的指標案多達14案，包括台北市「三豐雲極」、「宏國大道城B區」、「元利森活莊園」、新北市「新美齊画世代」等。

9月新釋出成屋案也增長至約700戶，單一案量逾15億元以上的指標案包括北市「陽明松疆」、新北「交響苑」、「麗寶.微風別墅」。

何世昌指出，雖然新開賣的建案並不少，但因市場需求面強勁，銷售速度快，9月待售住宅建案個數跌破1,300個。議價率方面，由於新建案開價跳漲太快，平均議價率微升至12.1％，預期預售屋實價登錄上路時間拉長後，議價率長期走勢將會縮小。

受到指標大案陸續開賣影響，9月成交量大舉提升。9月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數勁揚至每周3.8組，較8月成長1.4組／週。整個北台灣，除了高總價產品銷售表現相對較弱以外，其餘產品大多能夠順銷，二房型銷售尤佳。

9月住展風向球追蹤的指標建案平均來客數升至每周33.7組，較8月成長9.7組，與成交組數相同，均連續三個月正成長。北北桃竹以台北市平均來人量相對較少，主因是北市多數建案仍堅持預約看屋制，但北市仍有二個建案單周來人組數超過百組。

何世昌表示，近期央行、金管會持續出手打房，雖可抑制房市，但只能讓市場從「大火快炒」趨向於「文火慢燉」。只能降溫，無法扭轉房價上漲趨勢。在土地與營造成本居高不下，以及通膨疑慮未能消退的環境下，預料房價仍會持續上漲，多頭格局也不易改變。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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