行動基因與比利時Cerba Research公司在台合資公司開幕

本土精準醫療大廠行動基因公司今（7）日宣布，該公司與來自比利時的Cerba Research公司合資成立識動亞洲（CerbACT Asia）生技公司，並於9月30日在台舉行開幕式。雙方將藉由彼北的核心技術強強聯手，共同為亞洲精準醫學市場拓展新的篇章，期盼能為患者提供更好的療效。

此次雙方戰略結盟，行動基因與Cerba Research均擁有深厚的科學專業知識，支持全球生技和製藥技術的進步，在臨床試驗各階段提升患者的治療成效。其先進的技術和儀器，更是增強為全球客戶服務的能力，包括：尖端流式細胞術技術、探索性和組織免疫染色體服務，及周邊血單核細胞（PBMC）及柔軟組織細胞分離。

Cerba Research執行長 Mario Papillon表示，Cerba Research與行動基因的合作，體現了公司創新文化的歷史傳承。台灣實驗室開幕標誌着更大規模的科研團隊及新設備。憑藉着背後一群經驗豐富的科學家堅定的決心及靈活的思維，以及最頂尖的科技，我們將繼續領導及改變臨床藥物發展的模式，協助客戶在腫瘤科這範疇取得強大的優勢。

中央研究院院士、楊泮池到場參與CerbACT Asia開幕剪綵儀式，他表示「相信CerbACT Asia將在次世代精準醫療中扮演重要角色，造福亞太、甚至是世界各地的患者。」

台灣精準醫療及分子檢測協會理事長李鍾熙也在活動中提到，CerbACT Asia不僅是一個重要的實驗室，行動基因與Cerba Research結盟更是重大的里程碑，標誌著亞洲與歐洲在醫學上的合作意義。

CerbACT Asia總經理魏大程承諾，CerbACT Asia將提供高品質的檢測結果，並期許藉由精準醫療改善病患成效。

行動基因執行長陳華鍵表示，很高興和Cerba Research成為合作伙伴，共同在亞洲地區提供更全面的頂尖技術和服務。CerbACT Asia的成立呼應了我們對癌症患者福祉的致力支持，對貢獻社會的熱切承諾，以及對精準醫學的專注與堅持。

Cerba Research是一間領先業界的醫療策略服務公司，主要利用臨床數據與科學技術來幫助藥物開發。透過中央實驗室及診斷服務，臨床檢測與生物標記的開發與驗證，滿足客戶在早期研究及臨床開發之需求。Cerba Research並與政府機構、非政府組織、跨國藥廠和生技公司齊力合作，一同改變臨床開發的既有型態。Cerba HealthCare包括旗下Cerba Research，在全球的醫療診斷市場均扮演著領頭羊的角色。

行動基因是亞洲首屈一指提供創新癌症管理方案的專家，在台北、香港、新加坡、東京與威爾斯（英國）設有辦事處。憑藉專業的次世代基因定序技術、美國病理學會(College of American Pathologists, CAP)認證之高規格實驗室、經驗豐富的生物資訊團隊和專有的AI整合系統，為醫療機構的專業人士提供最理想的癌症治療計畫、免疫治療評估、癌症復發和耐藥性監測以及癌症風險評估服務。行動基因的目標，就是將基因付諸行動 (Turn Genomics into Action)。