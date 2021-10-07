日男團任北市觀光大使 攜東京誠品生活日本橋推出活動

疫情至今超過一年半無法出國，針對最喜歡台北的日本旅客，北市觀光傳播局邀請日本人氣男團FANTASTICS from EXILE TRIBE擔任台北觀光大使，並與東京誠品生活日本橋合作推出一系列活動，希望讓更多日本民眾認識你所未見的台北魅力。

擔任台北觀光大使的FANTASTICS from EXILE TRIBE，是備受矚目的舞蹈及演唱團體，由EXILE（放浪兄弟）的世界和佐藤大樹擔任隊長，於2016年12月29日成立，成員們正式出道前「武者修行」階段在2017年曾來過台北快閃演出，之後也有部分成員再次訪臺，曾到訪過不少觀光景點，如台北101、士林夜市、西門町、國父紀念館等，留下深刻的印象，也對台北的各種美食讚不絕口，尤其是小籠包、珍珠奶茶。團員皆表示喜歡台北，覺得台北人都很溫暖、親切，到哪裡都充滿著笑容，有回到故鄉的感覺。台北整體氛圍很好，也有很多不同種類的商店，怎麼逛都逛不膩，還有豐富的美食，是個很有活力的地方。

北市觀傳局除了與日本知名男團FANTASTICS from EXILE TRIBE合作外，亦與東京誠品生活日本橋聯手，在今年8月中至12月10日，於東京誠品生活日本橋2樓推出為期近四個月的「好久不見•台北思念」專區，展售數十項的台北風味伴手禮及文創等商品，如：台灣甜商店、花見小路、鄭惠中布衣、茶嘉葉、KILINキリン靴修理、no.30、意一堂、賽先生科學工廠、鬧事設計、曉創意等眾多知名品牌，從文創商品、伴手禮品、生活用品到特色美食，應有盡有。並展示熊讚商品及台北城市紀念品，呈現台北風味與魅力，提供日本地區民眾在不能出國的期間，就近即可買好買滿，感受正港台北味，一解對台北的思念。

除了在誠品生活日本橋的台北專區外，觀傳局也將於10月推出一系列活動，如：觀光大使一日店長活動、線上直播開箱活動、特色旅遊講座等多項活動，希望讓日本民眾在無法出國的這段時間，能夠瞭解更多台北觀光旅遊不同的魅力。