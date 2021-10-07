東元阿嬤林明穱家中安詳辭世 黃育仁：後事尊重黃茂雄

今年3月發出公開信力挺長孫黃育仁競逐東元電機董事長、東元員工暱稱「東元阿嬤」的林明穱，黃育仁今天（7日）透過幕僚證實，阿嬤在前晚辭世，享嵩壽103歲。

黃育仁透過幕僚回應，阿嬤在10月5日晚上，於家中吃完晚餐後，一如往常坐在沙發上休息，即失去意識，送醫院急救後安詳離世，「靜悄悄地走了」。

對於阿嬤的後事安排，將由長孫黃育仁與兄弟姊妹討論，並充分尊重父親黃茂雄的意見，遵從阿嬤生前的交代，以符合教會信仰的方式來進行告別式。

黃育仁說，他與家人感謝這些年來所有不斷關心阿嬤的親戚好友，各教會的弟兄姊妹及偕烏妹基金會的朋友們，東元集團的股東、長官，光友集團、有萬集團的同仁，還有眾多和阿嬤一同熱愛台灣的朋友，讓阿嬤的生活在晚年依然活躍、精彩、溫暖。「再次感謝所有關懷阿嬤以及我們家族的親朋好友，願上帝祝福各位。」黃育仁充滿不捨地說。

林明穱是東元創始股東之一偕林波士的妹妹、也是黃茂雄的岳母，林明穱長期是東元的精神象徵。偕林波士從東元退休後，完全退出董事會，把當時的東元交給年輕人發揮，林明穱也把家族的股份交給女兒林和惠，及東元的主導權交到女婿黃茂雄手上。

但今年黃茂雄與黃育仁父子因為東元全面改選董事，雙方陣營針鋒相對，林明穱曾在3月下旬發布公開信支持東元董事會世代交替，支持黃育仁擔任董事長。

原想退出董事選舉的黃茂雄，在看了林明穱發表的公開信中指出：「我希望女婿黃茂雄將東元放手給年輕下一代，全心照顧我失智的女兒，對家庭負起責任，做好丈夫的角色。」這讓黃茂雄很不是滋味，「如果我真的交棒，不就坐實這些指控是真的！況且這封信是黃育仁寫好，給阿嬤簽個名而已。」但此事遭黃育仁否認。然而，原本有意隱退的黃茂雄也不甘示弱，最後選擇親自出征，父子不惜一戰。

歷經4個月、眾所矚目的東元經營權之爭，在7月23日召開股東會改選11席董事，上演父子對決，選舉結果一如預期，由黃茂雄與寶佳、華新結盟組成的泛公司派，拿下8席逾三分之二絕對多數席次，續掌經營權；但打著改革旗號的黃育仁陣營也拿下3席，成為可在董事會與其他大股東平起平坐的派系。之後父子又在公開收購股權上角力。

不過，10月3日深夜東元發布重訊，會長黃茂雄辭去董事一職，改由前董事黃呈琮出任，自10月1日起生效。外界對於閃辭一事，有種種猜測，但黃茂雄指出，新董事會運作順暢，「個人希望能輕鬆一點」，未來仍會繼續投入集團的資產管理與投資事業。至於父子關係，老黃派人士說，黃會長也沒再提出公開收購，算是「暫時休戰」狀態，「至少辭去董事，也不用在董事會上跟小黃大眼瞪小眼」。

黃育仁友人說，東元阿嬤雖然行動較為不便，但平時身體硬朗，意識也很清晰，9月下旬才辦完慶生會，家人齊聚；如今父子已暫時休兵，友人說，「事後回想，是否也符合阿嬤生日願望的期待？」