富邦基因免疫生技鎖定醫療藍海新趨勢 短期波動莫驚慌

近期全球股市震盪，美歐日股，無一倖免，其中今年以來漲多的科技與生技股，回檔幅度較大。然而短期股價的修正，對於漲多的股市而言，是健康的修正訊號，富邦基因免疫生技(00897)ETF經理人沈誌棠指出，對於坐擁藍海新趨勢的利基型產業，只要中長期產業的前景利基仍在，公司基本面穩健，營收看法正面，短期股價因市場波動而產生的修正，反而正是長期逢低布局的進場時點。

富邦基因免疫生技(00897)ETF追蹤的『NYSE FactSet全球基因免疫生技指數』，9月份下跌4.91%，但今年前三季仍上漲10.15%，主要受惠於新冠疫苗強勁的需求，莫德納與BioNTech上半年營收與獲利都繳出亮眼成績單，再加上Intellia Therapeutics Inc 與 Regeneron Pharmaceuticals Inc.宣佈完成全球第1個利用基因編輯技術CRISPR 的人體內臨床試驗，為基因醫療的一大突破，推升股價表現。

沈誌棠表示，富邦基因免疫生技(00897)ETF所投資的基因療法、癌症醫療相關產業可說是藍海新趨勢，剛性需求強勁，長期成長趨勢可期，對投資人來說，雖然該ETF 10/4上市後即遇上疫苗股大跌，正是可逢低承接的好時機，尤其該ETF追蹤指數『NYSE FactSet全球基因免疫生技指數』主要聚焦於最先進的醫療生技技術，因為新技術的運用，不僅加速了藥物的開發，未來將可以被更為廣泛的運用在各類疾病上，商機龐大。

沈誌棠也強調，在對抗新冠病毒的過程中，尖端技術的運用，扮演重要的角色，大幅縮短藥物研發的時程。不論是mRNA或是RNA技術，都是從病毒本身取得基因定序，透過以子之矛，攻子之盾方式，快速研發出預防感染的新冠疫苗，或是未來可以治癒新冠重症的口服藥物，以降低死亡率。因此，默克藥廠釋出新冠口服抗病毒藥物的中期試驗結果，無疑是對mRNA或RNA等基因療法提供另一個證據證明：尖端技術之運用，將可以更快更精準地研發出對抗病毒的藥物，也將對生技產業帶來破獲式創新。未來，具有先進技術的公司，將更容易利用基因定序方式，對症下藥，快速研發出對抗病毒與疾病的藥物。

因此，NYSE FactSet全球基因免疫生技指數透過關鍵字聚焦生技產業的先進技術，不論是mRNA/RNA技術或是CAR-T療法皆被納入，並且每年調整關鍵字，掌握產業趨勢脈動，與時俱進。並利用大數據/AI進行產業鏈分析，篩選出全球至關重要的菁英企業，最後利用穩定波動度之權重設計，讓投資人可以安心投資，參與生技醫療領域的商機成長，尤其生技產業鏈複雜、艱深，個股波動度大、投資人選擇標的不易，選擇ETF參與較適合穩健型投資人。