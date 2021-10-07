五倍券明開始使用 調查：人均消費約6,000元起

五倍券明（8）日就可以領用了，將出現報復性血拚潮嗎？根據123求職網今（7）日公布的「五倍券使用計畫與百貨周年慶消費調查」發現，有九成上班族計畫使用五倍券，人均消費6,000元起。

調查顯示，若有使用「振興五倍券」的計畫，平均每人消費金額，預估「至少」為5,933元，約高出面額19%。其中合計有59.9%是「超過五千元」，代表40.1%是「剛好花五千塊」。而這當中還有7.2%透露，預計「花10,000元(含)以上」，達到面額的兩倍以上。

預估「振興五倍券」推出後，「企業」又是如何看待今年台灣的經濟成長率？調查發現，高達79.2%的企業指出，「今年前三季」業績「有」受疫情影響而衰退；其中70.2%預估「今年底之前」有機會復甦，29.8%則預估「明年之後」才有機會復甦。

此外，本次調查也顯示，「內銷導向」廠商佔76.6%的企業樣本；它們當中又有72.2%認為，「振興五倍券」推出後，對第四季業績「有幫助」。若「振興五倍券」對第四季業績「有幫助」，65.6%會因此「有徵才計畫」；同時也有72.6%透露，會因此「搭配促銷優惠計畫」。

預估「振興五倍券」推出後，「資方」看待今年台灣的經濟成長率，81%的企業表示，因此有信心「保五」；僅剩其餘的19%，仍沒有信心「保五」。

相較之下，資方預估2022年台灣景氣，認為「持平」的企業，佔47.7%；認為「比今年差」的企業，僅佔8.9%；至於認為「比今年好」的企業，則佔了43.4%。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，非常期待五倍券，以及其他部會的振興券，能引發所謂的「報復性消費」，特別是超過面額5,000元之外，能有更多金額的花費，並且用於「非民生必需品」，不但將明顯提振廠商業績，更帶動企業短期用人需求。如果收券的店家又用於消費，在「經濟循環效果」加持下，年底前景氣有望持續反彈。

楊宗斌也認為，若在歲末加快復甦腳步，更有助於加薪分紅意願回溫，勞工們對年終獎金數字，自然不用太悲觀。當然想要真正有效並持續刺激內需經濟，勞工朋友需要獲得「有感的」調薪，這部分有賴大環境的長期改變，特別是整體產業結構的調整與升級。

「五倍券使用計畫與百貨周年慶消費調查」，是於2021年9月15日到10月1日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,237份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。至於企業有效問卷共919份，「內銷導向」的佔704份，「外銷導向」的佔215份，信心水準為95%，誤差值為正負3.23%。