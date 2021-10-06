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彰化社頭清水岩 五星級豪華露營《清水那方》開幕營運

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
清水岩豪華露營區《清水那方》今日盛大舉行開幕典禮。記者宋健生/攝影
清水岩豪華露營區《清水那方》今日盛大舉行開幕典禮。記者宋健生/攝影

各界引領期盼的清水岩豪華露營《清水那方》，於今(6)日舉行開幕典禮，彰化縣長王惠美、業者清水匯公司與各界代表一同參與。王惠美表示，清水岩露營區占地10公頃，是全台面積最大的合法溫泉露營區。

此案歷經三任縣長的努力，在去年完成溫泉露營區委託營運OT案招商，今日開幕的五星級豪華露營《清水那方》，首創帳篷內可享受獨立大浴缸的豪華露營體驗，再次顛覆大家對露營的想像。王惠美邀請大家來到彰化，遠離塵囂，走入大自然的身心靈SPA饗宴。

王惠美表示，很高興彰化又多了一處新旅遊旗艦點，未來再搭配溫泉會館啟用，絕對會是旅遊勝地。清水岩露營區歷經三任縣長一直無法開業，直到她上任才於去年完成OT。最主要的是她上任以後，發現這裡非常有潛力，除了是全國最大的露營區，還蘊藏著豐富的溫泉。

目前，由於溫泉還在做相關整理，因此一般遊憩區與豪華露營區先開幕營運，也讓鄉親可以使用五倍券提早前來享受。

王惠美指出，露營區啟用後，會規劃回饋地方的方案，每月第一週的週三訂為「社頭日」，當天上午9時至中午12時，社頭居民都可免費進入一般遊憩區。

王惠美指出，她常說彰化很有料，只是過去太低調，未來可以再結合附近十八彎古道、長青自行車道、清水岩寺等參山國家風景區轄內的諸多觀光景點，加上社頭最知名的芭樂，並可銜接田中馬拉松、二水馬拉松等活動，以及手套博物館、織襪博物館、天然醬油生產工廠等。

尤其，這幾年社頭、二水及田中都獲選為經典小鎮美譽，鄉鎮農會也很用心為在地農特產加值，加上觀光工廠等，確實是很棒的好旅遊地點，如規劃成2至3天的旅遊，也期待透過點線面連結，讓彰化縣旅遊觀光能更好更棒。

參山國家風景區處長曹忠猷表示，觀光局104年補助1億8,600萬元建設清水露營區，參山國家風景區也把這裡列為國際的魅力據點，田中、二水、社頭一直連接到員林，是非常漂亮的旅遊帶，明年也將在員林百果山舉辦燈會、花卉博覽會，參山國家風景區會大力行銷，把國際遊客帶進來。

清水那方董事曾瑞霞表示，第一期的豪華帳篷是全國獨一無二的，裏頭架設了五星級酒店的住宿設備，還有非常舒適的溫泉浴缸，未來將跟縣府一起努力，讓第二期湯屋儘快啟用，讓大家有更多享受。

彰化縣城觀處指出，先開放的一般遊憩區與豪華露營區，目前先行建置26頂豪華露營帳篷，未來將再陸續擴建。豪華帳篷內寬廣舒適、配置冷暖空調、五星酒店等級設備，在帳篷內就能享受愉悅山林浴沐泡澡時光，讓旅人們於舒適自在的空間中徹底放鬆身心靈。

走訪園區，一邊聆聽蟲鳴鳥叫，一邊沉浸在森林浴中，呼吸充滿芬多精的自然空氣，得以療癒疫情期間無法出國的缺憾。只要帶上簡便行李即可輕鬆入住，適合全家大小、伴侶、團體住宿旅遊，相約共同感受親近生態之旅。

園區內也規劃草坪遊憩區、DIY體驗、攀樹活動、生態導覽、藝文表演、客製化戶外婚禮等豐富有趣的體驗活動。

園區預計明年3月將再提供一般露營營地，業者也針對彰化縣民及全國65歲以上長者，提供入園成人票八折優惠，每月首週星期三為「社頭日」，上午9時至12時開放社頭居民免費進入一般遊憩區。

清水岩露營區占地10公頃，是全台面積最大的合法溫泉露營區。記者宋健生/攝影
清水岩露營區占地10公頃，是全台面積最大的合法溫泉露營區。記者宋健生/攝影
《清水那方》帳篷內可享受獨立大浴缸的豪華露營體驗，顛覆大家對露營的想像。記者宋健生/攝影
《清水那方》帳篷內可享受獨立大浴缸的豪華露營體驗，顛覆大家對露營的想像。記者宋健生/攝影

露營區 溫泉 王惠美

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