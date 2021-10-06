鐵工學徒圓夢？神秘富豪為何海捐20億給台大醫院

鐵工學徒圓夢，捐台大醫院20億元，一樁佳話、引人樂道。這位神秘富豪其實現年約80歲、平頭，穿著已經接近「古著」的淡灰條紋西裝，這位富豪6日與台大醫院院長吳明賢，共同簽下20億元的捐贈儀式。這筆錢，將用在再生醫學、細胞與基因治療上，造福人類。

捐錢的神秘富豪，他，生於日治時期、當過鐵工、車床學徒，雖只有小學畢業，但他創辦的企業不小，是業務涵蓋亞歐的機械集團。他的夢想是助人、救人，總想著有機會能讓資金「永續」利用，他名字是曾在抱，亨通機械集團創辦人。

查詢網路，曾再抱這個名字，出現在多家投資公司、企業負責人甚至銀行董事的欄位上，當然，包括亨通機械集團創辦人頭銜，但此外，再無任何線索。這家位在桃園的機械廠，年逾八旬的創辦人大手筆捐資醫院，也為這樁佳話，平添些許神秘色彩。

6日，台大醫院舉行「尖端醫療發展中心捐贈備忘錄（MOU）」簽約儀式及「尖端醫療發展中心」揭牌儀式，由曾再抱、台大醫院院長吳明賢共同簽署捐贈協議。未來這些資金與機構，將投入發展細胞治療、基因治療及再生醫療等先進醫療技術。

據悉，曾再抱歷經日據時代教育，國小畢業後，在同齡孩子還準備升學前，13歲的他就已經「出社會」，隻身前往台北市中山北路大同公司對面的「台北鐵工所」，做車床學徒。

曾在抱雖然只有小學學歷，幼年就扛起家計的他，志氣不小，經過幾年勤奮認真打拚後，於民國42年（1953年）在廢鐵街，即現在的台北雙連，買了一台中古車床，「斥資」2,800元，租在寧夏路巷內，作為集團創業的起始點。

歷經20多年小規模經營，曾再抱不甘於只是做台灣生意，而有意問鼎全球市場，在多年的業界深耕後，他知道要跨出台灣、走向國際，「技術」是關鍵。

於是，曾再抱積極引進先進國家汽車剎車系統技術，多年來與日本剎車零件廠交涉談判，經過千辛萬苦於民國64年（1975年）與日本TOKICO 汽車專業零件廠技術合作生產汽車剎車系統。

民國70年（1981年），曾再抱再度擴充版圖，與當時世界剎車系統領導者英國LUCAS技術合作，幾年後又陸續與當時日本知名汽車零組件製造廠技術合作。經過與日本、英國技術合作廠數十年來的技術交流及指導，奠定了現在的亨通機械集團在生產管理製造技術產品研發技術、設備研發製造技術等等的基礎。

68年來，亨通機械集團不斷創新、研發、培養人才、再投資，奠定現有的基礎規模，在台灣照顧近千名員工及家庭。如今，該集團業務範圍已經涵蓋歐亞，精通機車、汽車的煞車系統。

近10多年來，曾再抱一直想要回饋社會，近期，一次與吳明賢閒聊中，得知台灣在尖端醫療中的細胞治療、基因治療以及再生醫療等有很大的發展空間。若發展有成，將造福很多病人及家庭，對社會國家有極大貢獻。

曾再抱基於造福人群的理念，決定提撥每年4億元，五年共捐贈20億元給台大醫院，來發展包括細胞治療、基因治療及再生醫療等先進醫療技術。

同時，台大醫院也被曾的理念所感動，決心曾的善心基礎上，發展尖端醫療，預計將位於徐州路與中山南路轉角處的國家文創禮品館（原稱台灣手工業推廣中心）舊址，成立「尖端醫療發展中心」。

未來，亨通機械集團所捐贈之資金，除用於拆遷原有建物、原址興建大樓外，主要將作為發展各項尖端醫療之經費，以促成臺大醫院未來數年在細胞治療、基因治療、及再生醫療研發上領先業界的一大助力。