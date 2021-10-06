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BCI指數直衝上萬點 漲幅達8.36%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

今天最新出爐的散裝船報價再度大漲，在BCI（海岬型船舶指數）領軍散裝船繼續上演反彈行情，BCI指數直接衝上萬點，來到10475點，漲幅達8.36%；推動BDI（波羅的海運價指數）再衝高來到5647點，單日漲幅達4.4%。

雖然中國是產煤大國，但過去關掉太多的煤礦，都採澳洲進口，今年以來減少澳洲進口的量，使得長期煤庫存水低偏低，隨著冬天的到來，補庫存的需求增加，再加上中國傳出缺電問題，最大型的海岬型船舶指數近一周漲幅已經達2成，日租金將向8.5萬元目標挺進，跟年初僅1萬多美元相比是天壤之別。

近日也傳出，中國如允許卸載少量的澳洲燃煤，煤的需求量急迫，原本的船舶都已經安排好航班，也不能立即轉向，新訂單就必須要在市場上找船來載運，短時間內勢必造成散裝船市場的急單效應。

散裝船本來就很吃緊，冬天本來就是載運煤的旺季，漲勢恐將擴大，這波漲幅最大的是海岬型，國內經營海岬型的散裝船的業者包括裕民（2606）、中航（2612）、新興（2605）及慧洋-KY（2637），受惠於各種船舶也一起漲，其餘的業者，包括四維航（5608）、台航（2617）及正德（2641），今年的獲利將跟著運價一起攀升。

散裝船 澳洲

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