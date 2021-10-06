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資金潮來了！今年台北市小宅房價每坪站上6字頭

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

經過去年資金熱潮挹注，台北市房市交易價量齊揚，今年跟疫情爆發前一年相比，各坪數區間的價格皆走揚，其中21~30坪均價增幅最大，二年均價增加11.7%，今年均價每坪61.0萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，由於家戶人口越來越少及高房價，二房產品成為房市主力，在大都會區不僅有剛性需求支撐，出租也具有一定市場，故資金帶動下房價躍昇力道強。

各坪數區間的平均成交單價，20坪以下因為坪數小、小套房居多，因此單價偏高，今年均價約每坪68.8萬元、二年來增幅9.6%，住宅平均成交均價最高的坪數為101坪以上，今年均價破百，約每坪100.4萬，與二年前相比成長8.1%，均價第二高的坪數區間在81~100坪，約每坪73.3萬，且綜觀各坪數區間價格，除了20坪以下的小坪數外，有坪數越大、單價越高的趨勢。

郎美囡分析，小坪數、套房總價低，通常平均單價較高，因為台北市房價偏高，面積小則購屋總金額低，且北上就業、就學人口多，小坪數好出租，故市場對小坪數住宅有需求，加上建商推案不乏小坪數產品，新案價格拉動均價走揚；反觀大坪數住宅，在房市盤整時期幾乎成為票房毒藥，整體交易價量均跌，但隨著不動產市場復甦，及台商回流、資金注入，豪宅市場又見曙光，去年到今年受惠資金熱潮，諸多指標豪宅陸續交易，拉抬百坪住宅的均價。

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