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亨通機械將捐贈20億 協助臺大醫院建尖端醫療發展中心

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
臺大醫院與亨通機械集團簽訂合作備忘錄，將捐贈20億元協助臺大醫院成立尖端醫療發展中心。亨通機械集團創辦人曾再抱（左）與台大醫院院長吳明賢合影。 台大醫院／提供
臺大醫院與亨通機械集團簽訂合作備忘錄，將捐贈20億元協助臺大醫院成立尖端醫療發展中心。亨通機械集團創辦人曾再抱（左）與台大醫院院長吳明賢合影。 台大醫院／提供

臺大醫院今（6）日宣布，為發展細胞治療、基因治療及再生醫療等先進醫療技術，將成立「尖端醫療發展中心」。亨通機械集團創辦人曾再抱慷慨解囊，將捐贈20億元，供臺大醫院發展尖端醫療，並興建「尖端醫療發展中心」。

捐贈備忘錄（MOU）簽約儀式及「尖端醫療發展中心」揭牌儀式於今日假臺大醫院舉行，由院長吳明賢主持，曾再抱也親自出席。

臺大醫院指出，曾再抱歷經日據時代教育，國小畢業後前往台北市中山北路大同公司對面（當時叫台北鐵工所）作車床學徒。經過勤奮認真打拼後，於民國42年在廢鐵街（目前的雙連）買一台中古車床2,800元，租在寧夏路巷內，正式開啟了其事業版圖。經過20多年小規模經營，為引進先進國家汽車剎車系統技術，多年來與日本剎車零件廠交涉談判，經過千辛萬苦於民國64年與日本TOKICO 汽車專業零件廠技術合作生產汽車剎車系統。民國70年又再次與當時世界剎車系統領導者英國LUCAS技術合作，幾年後又陸續與當時日本知名汽車零組件製造廠技術合作。經過與日本、

英國技術合作廠數十年來的技術交流及指導，奠定了現在的亨通機械集團在生產管理製造技術產品研發技術、設備研發製造技術等等的基礎。這68 年來工廠不斷創新、研發、培養人才、再投資，奠定現有的基礎規模，在臺灣照顧近千名員工及家庭。

近10多年來曾再抱一直想要回饋社會，直到最近與吳明賢院長閒聊中，得知臺灣在尖端醫療中的細胞治療、基因治療以及再生醫療等有很大的發展空間。發展有成將造福很多病人及家庭，對社會國家有極大貢獻。基於造福人群的理念，曾再抱創辦人決定提撥每年4億元，五年共捐贈20億元予臺大醫院，來發展包括細胞治療、基因治療及再生醫療等先進醫療技術。

臺大醫院為發展尖端醫療，預計將位於徐州路與中山南路轉角處的國家文創禮品館（原稱台灣手工業推廣中心）舊址，成立「尖端醫療發展中心」。亨通機械集團所捐贈之資金，除用於拆遷原有建物、原址興建大樓外，主要將作為發展各項尖端醫療之經費，以促成臺大醫院未來數年在細胞治療、基因治療、及再生醫療研發上領先業界的一大助力。

雙方於總院簽訂合作備忘錄後，一同前往未來尖端醫療中心的興建地點視察，再轉赴徐州路公衛大樓舉行「尖端醫療發展中心」的揭牌儀式。「尖端醫療發展中心」大樓雖尚未興建，但尖端醫療的發展必須掌握先機，腳步不能停歇，因此組織將先行運作，由醫學研究部副主任林頌然教授兼任中心主任。於大樓興建期間，該中心將暫於公衛大樓進行各項尖端醫療之規劃與研發作業，期能早日為臺灣醫療奠定良好的尖端醫療發展基礎，造福全人類，也不負捐贈人的一番美意。曾創辦人也期許在吳院長、臺大醫學院及臺大醫院的努力下，能早日得到研究成果；亦期藉由這次機會向各界拋磚引玉並共襄盛舉，勉勵後代子孫，能瞭解從事社會公益、回饋社會，也是企業永續經營的一部分。

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