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綠界推四合一服務 擴大第三方支付業務

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

第三方支付廠綠界科技（6763）(6763)預計於10月21日於南港軟體園區舉辦ECTicket票券發行管理平台服務說明會，將廣邀受疫情影響極深的飯店業者參與，會中發表綠界首創的四合一票務平台服務「ECTicket票券發行管理平台」，此服務提供業者包含『刷卡』、『價金保管』、『即時出票』、多元核銷』等功能，整合業者所需於同一個平台，只需申請一組帳號便可啟用所有服務，亦即線上申請好綠界的帳號，便可啟動線上旅宿票務販售的新業務。

本土COVID-19疫情已逐漸趨緩，指揮中心也逐漸放寬限制，民眾開始期待旅行並且規劃出遊，根據資策會產業情報研究所（MIC）日前調查消費者旅遊觀光數位消費意向，消費者感興趣的旅遊景點應用前5名就有一項是電子票券，而旅遊購物應用前5名也有一項是電子禮券，綠界科技總經理黃華勇表示，因為疫情關係，民眾無法出國只能在國內報復性出遊，但又因疫情關係只能上網選購餐券、住宿券，因此綠界利用自身優勢開發「ECTicket票券發行管理平台」就是希望能協助客戶快速解決線上銷售的問題。

綠界「ECTicket票券發行管理平台」提供「提貨券」及「贈品券」兩種不同的票券銷售模式，「提貨券」主要針對『有票券發行販售需求的客戶』，例如飯店和民宿發行住宿券、餐廳及咖啡廳發行熟客餐券等，都可透過綠界線上申請，由專人直接協助設定發行，免去與銀行洽談價金保管等繁瑣的細節，等於申請完成直接可以開始販售，提貨券的商品範圍沒有型態限制，可以是任何的實體商品或是各類服務。而「贈品券」則是主打『有贈禮需求的客戶』，客戶可透過平台即可採購數位禮券作為贈禮，當企業有贈禮或回饋員工的需求，透過綠界系統便可快速採購贈品券進行發送，另外像是行銷人員有活動抽獎或商家有回饋客戶等需求，也可以透過平台採購快速獲得像是超商咖啡、茶葉蛋兌換券等作為贈品。

綠界「ECTicket票券發行管理平台」首創整合「價金保管」、「票務管理」及「核銷系統」於同一個平台，簡易的申請方式，可提供飯店、旅宿業者無痛接軌申請轉換，以取代目前昂貴且沒有彈性之舊系統。

疫情 咖啡廳 住宿券 第三方支付

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