交通安全月動起來 遠通攜手靖娟、高發會辦公益記者會

交通部將每年9月的第三周定為「交通安全周」，今年活動主題以「路口慢看停、行人停看聽」關注出行安全，更首度擴大為10月「交通安全月」。遠通電收響應交通部號召，特地偕同官方指導單位—道安會、高公局持續辦理道安意識推廣，跨界攜手「靖娟兒童安全文教基金會」與「台灣高齡化政策暨產業發展協會」等民間公益夥伴，於今(6)日舉辦「幸福遠行 通力合作」道安公益記者會，共同宣誓守護道安。

遠通不僅專注本業 更積極響應政府宣導道安觀念 為安全出行盡一份心力

遠通電收秉持著關懷交通弱勢族群，為跨世代用路人創造安全安心的交通環境。遠通電收總經理張永昌認為：「遠通電收期盼能為推廣交通安全盡一份心力，持續推展多項公益行動，長期以提升『弱勢交通使用者(Vulnerable Individual Protection Services, VIPS)』用路安全為目標，逐步照顧到高齡、兒童、自行車和機車族等交通弱勢朋友，守護跨世代用路人行的安全。」

遠通電收總經理張永昌於今日記者會中感謝公益夥伴，包括一起長期推動兒童交安教育的靖娟文教基金會，除長期合作的小黃帽計畫，也攜手製作針對國小學童的「兒童道安輔助補充教材影片」與協力推廣。同時，今年更力邀新公益夥伴高發會(台灣高齡化政策暨產業發展協會)，以「活躍老化」的目標打造「壯世代」新觀念，運用壯世代的語言、串聯方式與社群平台，積極參與辦理路老師交通安全宣講、推動道安教育，一同守護更多弱勢交通使用者。

道安會與高公局領軍 將道安意識與推廣行動深化到民間的各個角落

政府單位與民間團體持續推廣道路交通安全，而產官學「集中火力」加強交通安全宣導，更有賴道安會、高公局領軍，將道安意識與推廣行動深化到民間的各個角落。道安會執行秘書吳木富表示，據統計顯示，死亡車禍中有6成發生於路口，為此，今年道安宣導特別以「路口安全」為主題，一方面提醒駕駛人行經「路口放慢速度」、「注意周圍人車」、「停讓行人通過」；另一方面則是呼籲行人過馬路也要「在安全地點停等」、「過馬路盯住來車」、「注意車輛警示音」，駕駛與行人依照指引通過路口，一定可以大大提升交通安全。高公局副局長廖肇昌則表示，國道行車車速高於其他道路，道安議題也倍顯重要，高公局今年除加強國道服務區行人之交通安全宣導外，並納入「上車繫好安全帶、勿超速」及「國道載重車事故防制」兩大重點，藉由國道沿線資訊可變標誌與服務區電子看板加強宣導，同時協請國道公路警察局加強執法。

疫情轉型！數位教材「兒童道安輔助補充教材影片」新版上線

靖娟文教基金會林月琴執行長則分享，越小落實交通安全教育、越能建立正確的交通行為及觀念，同時減少事故發生的風險。依據靖娟2020年兒童交通安全指標調查報告顯示，有 90.5％的學生由家長使用汽機車接送上放學，但家長同時表示，期待國小孩童畢業就能具有「獨自上放學的能力」，但是調查也顯示孩子上了國中之後，仍有一半以上(51.6%)的比例是家長接送，凸顯家長對交通環境的不信任，因此交通安全教育從小紮根，以及政府都還有很大的努力空間。

目前已經發表的低年級版「馬路這樣過、安全Ready Go」，一上線就受到教師與家長的歡迎，共有452所國小學校申請教學合作，總計影片觀看達64,036人次；今年10月推出中年級版的新影片「騎乘注意Go、安全一定夠」更將教育主題從注意路口安全，擴及到正確騎乘觀念與交通風險感知。如今因為疫情，全台學童網路使用率在九成以上，四年級以上學童使用網路更為100%，遠通電收攜手靖娟基金也超前部署，透過線上教育持續推廣並讓學子可身歷其境，即便疫情之下少出門、缺乏實際經驗，學童也能建立正確的道安觀念，並依據年齡與學程逐步累積與深化。

拒當馬路三寶！「壯世代」培養路老師種子 攜手遠通打造高齡道安防衛網

高發會陳雪慧執行長表示，據研究顯示高齡者交通事故量逐年增加，主因為高齡人的自我覺察能力下降，對於路口車輛速度判斷、環境安全性的判斷能力都會降低，加上自身用路習慣難改（如任意穿越馬路、不專心、貪快等），都會增加用路風險，也讓65歲以上長者的交通事故死亡比例佔整體死亡率四成左右，成為最大風險族群。

交通安全的深度教育需要各界一起努力，就如同學童教育要提早開始，高齡用路人的道安盲點也要及早扭轉，而「壯世代」號召55歲到破百高齡的各界長輩，從55歲的壯齡開始，就積極為銀髮生活做好準備、超前部署，才能迎向活躍老化的終極目標，今年高發會與遠通電收首度合作，將舉行「路老師先修班」道安講座，號召仍然熱血的「壯世代」參與，成為未來的種子講師，用同溫層的力量打破道安困境，讓「壯世代」樓頂揪樓咖、厝邊拉隔壁、阿公牽阿嬤、爸爸甲媽媽一起交流與分享，在台灣各地宣講、遍地開花，也期望這次合作能拋磚引玉，讓更多人能認識路老師、參與這個有意義的計畫。藉由產官學的跨界合作，遠通攜手各界公益夥伴守護出行安全，不再讓遺憾發生，也希望更多的民眾一起響應，讓幸福遠行、你我通力合作