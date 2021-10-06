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又有台北上市建商搶進台中 七期商用地王傳由皇翔購入

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
戴德梁行標售絕版地王台中七期2,895坪商用土地，傳出由皇翔建設購入。 圖／戴德梁行提供
戴德梁行標售絕版地王台中七期2,895坪商用土地，傳出由皇翔建設購入。 圖／戴德梁行提供

又有台北上市櫃建商搶進台中！戴德梁行受託辦理公開標售台中市七期2,895坪商用土地，今(6)日傳出由皇翔建設（2545）以每坪268萬元、總價77.58億餘元購入，以該筆土地使用分區來看，未來可能規劃推出商辦、飯店或商場案。

這也是近年來，台中市第二高的單筆土地交易金額，第一名為興富發建設（2542）去年2月中以總價83.75億元標下台中大遠百旁2,593坪土地，每坪土地成交單價322.96萬元。

台中商用不動產發展強強滾，七期辦公交易市場更是履創紀錄。戴德梁行這次受託辦理公開標售台中七期市政北一路2,895坪商用土地，原訂今天開標，但戴德梁行昨天臨時撤標，市場即傳出是由台北某上市建商購入。

這塊土地被視為超大規模的七期地王級土地，標售底價原為每坪260萬元、總價75.28億元，皇翔建設最後以268萬元購入，溢價率約3%。

據了解，這塊土地的地主為太日東龍建設及其楊姓家族，而太日東龍另位於台中市政府對面、台灣大道旁惠來厝段1,759坪住五、住二土地，稍早也傳出由鉅陞建設以每坪160萬元、總價28.15億餘元購入。

內政部統計資料顯示，台中市今年上半年商用不動產總開發面積來到28.8萬餘坪，較去年同期大增32%，居六都之冠，且上半年辦公類開發面積增加11.5萬坪，亦是六都之冠。

戴德梁行指出，主要因為台中市蓬勃發展的產業帶來良好投資及就業環境，讓台中市在短短十年內，人口成長就超過30萬，總人口數破282萬，成為全台第二大城，今年第1季遷入人口數更是六都第一。

台中市一直是台商的大本營，有不少企業為揚名國際的台灣之光，近年來隨著美中貿易戰及全球新冠疫情影響，返鄉更是明顯。在企業快速發展下，辦公場域也從過去的「廠辦合一」，快速轉變成能彰顯企業形象的「企業總部」。

七期重劃區自台中新市政中心進駐及多項大型公共建設陸續完工後，目前已是中台灣最重要的金融商業重鎮，近期商辦及豪宅交易表現亦相當亮眼，商辦成交單價突破68萬元，豪宅最高成交單價也來到97.2萬元。

這次成交的基地街廓方正，容積率650%，東北側臨30米市政北一路，臨路面寬達148米，西北側臨20米惠來路，臨路面寬約64米，也是今年以來七期面積最大的土地交易案。

戴德梁行 商辦

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