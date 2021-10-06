嫌炒房紅單罰太輕 時力：台南打囤房 台中為何不行？

台中市北屯某建案傳出違法代銷、造假宣傳，市府裁處每戶開罰15萬元。時代力量台中黨部對此表達強烈不滿，質疑依法每戶最高可處100萬元罰鍰，市府卻只罰最低標，如何打囤房？時力要求市府速提「台中市房屋稅徵收率自治條例修正草案」提高囤房稅率，遏止炒房歪風。另國民黨議員羅廷瑋也指出，建商採飢餓行銷，又涉及預約紅單違規，要求市府開處最高罰金！但肯定市府稽查決心。

市府地政局表示，此案目前依行政程序法請業者陳述意見中，市府將依其陳述意見內容及查核事證，決定開罰額度；另該案是否影響交易秩序，昨已移送公平交易委員會查處中。

內政部及台中市政府地政局、消保官到北屯某建案銷售中心稽查，查獲業者捏造銷售數據，預售屋建案總戶數為313戶（2房房型有153戶），銷售紅單戶數為50戶，尚未完成辦理履約擔保機制，即傳出2房房型完銷，認定誇大不實。

另消保官查獲此建案有違反紅單與銷售規定，地政局表示，業者雖有書面契據（預售屋購買意願書），但未確立買賣標的物及價金等事項，違反平均地權條例規定，將按違規戶棟數開罰，以戶為單位開罰15萬元，總計罰750萬元。

時代力量台中黨部執行長詹昕諺表示，近年來北屯成為台中炒房熱區，這起個案在北屯，違法銷售的戶數高達50戶，違規情節重大，但明明每戶最高可罰100萬，為何地政局輕罰15萬？時力台中黨部呼籲地政局，說清楚裁罰的標準是什麼？違法銷售50戶最高可罰5000萬，卻只輕懲750萬，呼籲公部門別成為助長投機客炒房的幫兇！

詹昕諺也指出，台南市政府為抑制炒房、囤房，近日提出草案提高囤房稅率。台中市政府對炒房、囤房的情形無動於衷，無視於年輕人買不起房的困境，台南行，為何台中不行？