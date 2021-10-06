嫌炒房紅單罰太輕 時力：台南打囤房 台中為何不行？
台中市北屯某建案傳出違法代銷、造假宣傳，市府裁處每戶開罰15萬元。時代力量台中黨部對此表達強烈不滿，質疑依法每戶最高可處100萬元罰鍰，市府卻只罰最低標，如何打囤房？時力要求市府速提「台中市房屋稅徵收率自治條例修正草案」提高囤房稅率，遏止炒房歪風。另國民黨議員羅廷瑋也指出，建商採飢餓行銷，又涉及預約紅單違規，要求市府開處最高罰金！但肯定市府稽查決心。
市府地政局表示，此案目前依行政程序法請業者陳述意見中，市府將依其陳述意見內容及查核事證，決定開罰額度；另該案是否影響交易秩序，昨已移送公平交易委員會查處中。
內政部及台中市政府地政局、消保官到北屯某建案銷售中心稽查，查獲業者捏造銷售數據，預售屋建案總戶數為313戶（2房房型有153戶），銷售紅單戶數為50戶，尚未完成辦理履約擔保機制，即傳出2房房型完銷，認定誇大不實。
另消保官查獲此建案有違反紅單與銷售規定，地政局表示，業者雖有書面契據（預售屋購買意願書），但未確立買賣標的物及價金等事項，違反平均地權條例規定，將按違規戶棟數開罰，以戶為單位開罰15萬元，總計罰750萬元。
時代力量台中黨部執行長詹昕諺表示，近年來北屯成為台中炒房熱區，這起個案在北屯，違法銷售的戶數高達50戶，違規情節重大，但明明每戶最高可罰100萬，為何地政局輕罰15萬？時力台中黨部呼籲地政局，說清楚裁罰的標準是什麼？違法銷售50戶最高可罰5000萬，卻只輕懲750萬，呼籲公部門別成為助長投機客炒房的幫兇！
詹昕諺也指出，台南市政府為抑制炒房、囤房，近日提出草案提高囤房稅率。台中市政府對炒房、囤房的情形無動於衷，無視於年輕人買不起房的困境，台南行，為何台中不行？
國民黨議員羅廷瑋也在質詢強烈要求市府嚴格稽查預約紅單，抑制炒房囤房歪風。不過他對市府稽查違規建案表示肯定，認為這次稽查行動除了展現台中市政府要抑制炒房的決心，也要讓相對剝奪感嚴重的年輕人感受到市府願意解決青年人購屋不易的陳年問題。
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