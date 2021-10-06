快訊

北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

全球首創線上咖啡交易平台 「TYPICA」 10月登台

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

國際新創企業TYPICA是全球唯一線上咖啡交易平台，標榜突破時空限制、價格透明、產銷直接交易，大幅調降咖啡生豆交易的低消門檻，從貨櫃（18噸，300麻袋）改為一麻袋（60公斤），創造出綠色永續咖啡經濟平台。自10月國際咖啡日起，TYPICA將開始對韓國、台灣以及歐洲全境提供服務。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人在2020年喝掉28.5億杯咖啡，人均喝掉約104杯，不但咖啡館密度高居全球第一，對咖啡的需求更是逐年攀升。TYPICA 希望幫助咖啡生產者減少經濟衝擊，增加直客購買機會，促進生產者的經濟獨立、擴大就業和提升生活水準；甚至協助建立學校和醫院，並改善發展中國家咖啡小農的當地生活。

TYPICA以咖啡生豆的流通透明化為目標，將所有流通的價格細節皆公布在平台上，讓遍布全球的咖啡生產者與烘豆師可自由進行「100%直接交易」。以一袋60公斤麻袋為低消單位，讓中小型的烘豆業者來說也能買到精品豆。TYPICA提供100% 直接交易的機會。估計可影響 2,000 萬位咖啡生產者以及他們的家人，總共約1億人。

TYPICA自2019年11月開始推出服務後1年內，擁有全世界12國、2,000位以上生產者與烘豆師網絡的平台；2021年4月先行上線的日本，短短三個月便吸引超過800位的烘豆師註冊使用中，TYPICA計畫在未來一年內發展成為擁有59個國家、3,000位以上會員的平台，將社群網絡擴大至荷蘭、英國、法國、德國、義大利、西班牙、丹麥、挪威、韓國以及台灣等。展望2025年之前，TYPICA目標將變成擁有全世界70個國家、5,000位以上生產者和烘豆師的社群網絡。

咖啡館

延伸閱讀

「統一集團優質生活館」全台首店在高雄！統一企業、7-11、康是美近百個品牌進駐　打造複合式購物體驗

莊園級咖啡果香藏這裡？艾丁格小麥黑啤酒 全家鮮上市

「雙十國慶連假」10+優惠！7-11咖啡買1送1、全家霜淇淋10元，星巴克&免費手搖都有

雙十連假全台同慶！OKmart會員限定「莊園級咖啡買2送2」　超過400件商品任兩件抽抽樂最低1折起

相關新聞

房市新南向 平價台南Q3交易量首次超車天價台北

南台灣房市近期交易熱絡，信義房屋統計六都買賣移轉棟數資料發現，今年第三季的買賣移轉棟數，台南市以6640棟首度超越台北市...

嫌炒房紅單罰太輕 時力：台南打囤房 台中為何不行？

台中市北屯某建案傳出違法代銷、造假宣傳，市府裁處每戶開罰15萬元。時代力量台中黨部對此表達強烈不滿，質疑依法每戶最高可處...

蔡政府八年20萬戶社會住宅能達標？未來三年是關鍵

蔡總統曾立下八年蓋20萬戶社會住宅的目標，體檢我國社會住宅政策進度，有二項值得關注的重點：首先，今年底前全台興辦數量，能否上看8.8萬戶，將是檢視中央興辦量能的關鍵；其次，內政部將推出「第三條路」，將旅館轉型為社宅，相關措施最快將於本月底前揭曉。

台南北安商業區市地重劃今開工 將改善易淹水問題

台南市北安商業區市地重劃工程今開工，該區位在安南區東南側，現況多為魚塭養殖漁業使用，開發面積為37.17公頃，預計202...

影／流通經營者高峰論壇 第四季衝業績

新冠肺炎疫情讓許多連鎖服務業者業績大受影響，台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬今天在「2021流通經營者高峰論壇」表示，今年...

高秀玲領軍統一集團優質生活館 今開出全台首店

統一（1216）集團優質生活館今天開出全台首店，整體設計由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，高秀玲期許美麗事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。