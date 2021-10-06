全球首創線上咖啡交易平台 「TYPICA」 10月登台

國際新創企業TYPICA是全球唯一線上咖啡交易平台，標榜突破時空限制、價格透明、產銷直接交易，大幅調降咖啡生豆交易的低消門檻，從貨櫃（18噸，300麻袋）改為一麻袋（60公斤），創造出綠色永續咖啡經濟平台。自10月國際咖啡日起，TYPICA將開始對韓國、台灣以及歐洲全境提供服務。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人在2020年喝掉28.5億杯咖啡，人均喝掉約104杯，不但咖啡館密度高居全球第一，對咖啡的需求更是逐年攀升。TYPICA 希望幫助咖啡生產者減少經濟衝擊，增加直客購買機會，促進生產者的經濟獨立、擴大就業和提升生活水準；甚至協助建立學校和醫院，並改善發展中國家咖啡小農的當地生活。

TYPICA以咖啡生豆的流通透明化為目標，將所有流通的價格細節皆公布在平台上，讓遍布全球的咖啡生產者與烘豆師可自由進行「100%直接交易」。以一袋60公斤麻袋為低消單位，讓中小型的烘豆業者來說也能買到精品豆。TYPICA提供100% 直接交易的機會。估計可影響 2,000 萬位咖啡生產者以及他們的家人，總共約1億人。

TYPICA自2019年11月開始推出服務後1年內，擁有全世界12國、2,000位以上生產者與烘豆師網絡的平台；2021年4月先行上線的日本，短短三個月便吸引超過800位的烘豆師註冊使用中，TYPICA計畫在未來一年內發展成為擁有59個國家、3,000位以上會員的平台，將社群網絡擴大至荷蘭、英國、法國、德國、義大利、西班牙、丹麥、挪威、韓國以及台灣等。展望2025年之前，TYPICA目標將變成擁有全世界70個國家、5,000位以上生產者和烘豆師的社群網絡。