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振興券將上路 LINE熱點攜手三縣市刊登可收券店家

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

疫情衝擊服務業，餐飲、零售等尤其成了重災戶，九成中小店家業績下滑，更有半數店家業績減少幅度高達40％以上。LINE熱點呼應政府政策、力挺中小店家，今（6）宣布加入振興券戰局，推出「振興熱起來」特別企劃，攜手金門縣、高雄市、桃園市，在LINE熱點中收編合計超過上萬家可收振興券的店家清單，以及特色商圈的精彩介紹。

用戶在LINE熱點中可以一鍵搜尋全台店家自行加碼的振興優惠券，即時掌握更多好康資訊，店家也可以免費利用LINE熱點增加曝光。為鼓勵用戶善用LINE熱點功能探索更多店家，LINE熱點更首次開出LINE POINTS 200萬點的大紅包，完成9天集章任務的用戶就可拿到LINE POINTS 30點。

LINE 振興券 疫情

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